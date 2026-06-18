Toyota Nimo Gordillo recibe por tercera vez el Premio Ichiban, el máximo galardón europeo a la excelencia en experiencia de cliente

Tras más de cuarenta años después de abrir sus puertas, Toyota Nimo Gordillo sigue demostrando que la excelencia no es un destino, sino una forma de hacer las cosas cada día. El concesionario oficial sevillano acaba de ser galardonado por tercera vez con el Premio Ichiban, el reconocimiento más prestigioso que Toyota Motor Europe otorga a los mejores concesionarios de su red en todo el continente.

La ceremonia oficial de los Premios Ichiban 2026, celebrada a principios de junio en el Algarve (Portugal), fue el escenario en el que Toyota Motor Europe destacó el rendimiento, la colaboración y el progreso de cada uno de los concesionarios reconocidos. Allí, recogieron el galardón en nombre de Toyota Nimo Gordillo, Ramón Nimo, Presidente, y Joaquín Meseguer, Director General de Nimo Grupo, junto a Yoshihiro Nakata, Presidente y Consejero Delegado de Toyota Motor Europe, Till Conrad, vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Europe, Francisco Berrocal, Presidente & CEO de Toyota y Lexus España, y Mar Pieltain, Directora de Lexus España.

Posteriormente, el galardón fue entregado en las instalaciones centrales de Toyota Nimo Gordillo por Francisco Berrocal, acompañado de Antonio Vázquez, Director de Operaciones y Canales de Distribución de Toyota España, Javier Mencos, CEO de Toyota Financial Services & Kinto España y Álvaro Aparicio, Director General de Operaciones de Ventas y Posventa de Toyota España, en un acto que quiso poner en valor a quienes hacen posible este logro cada día: el equipo completo de Toyota Nimo Gordillo.

El Premio Ichiban, que siginifica número uno en japonés, reconoce la excelencia en la experiencia de cliente dentro de la red europea de Toyota. Premia a quienes cumplen con lo esperado y van más allá, día tras día. En el acto de entrega, cada miembro del equipo recibió su reconocimiento individual, porque detrás de cada cliente satisfecho hay siempre una persona del equipo que convierte la confianza del cliente en el mejor aval posible.

"Estamos simplemente en la mejor marca del mundo y en el mejor concesionario de España en su categoría. Y eso lo hemos conseguido gracias a nuestras personas", declara Joaquín Meseguer, Director General de Nimo Grupo.

Recibir el Premio Ichiban por tercera vez no es solo una distinción: es la confirmación de que el camino que Nimo Grupo ha trazado tiene sentido. Un camino que tiene siempre al cliente en el centro, que se construye con las personas del equipo y que se mide, en última instancia, en la confianza que los clientes depositan en nosotros cada vez que nos eligen.

“Es un placer y un orgullo enorme tener la oportunidad de estar hoy aquí celebrando con vosotros ser el número uno, y el premio Ichiban se consigue a base de muchísimo foco, de muchísimo interés y de muchísima intención. Y ser el mejor del grupo más exigente, el grupo uno, lo dice todo”, declara Francisco Berrocal.

En este acto estuvo también presente Marco Aguilera, piloto de la escudería Nimo GR y actual líder de la GR Cup Spain, a quien el grupo quiso hacer entrega del primer trofeo conseguido por la escudería en esta temporada, logrado en el primer meeting del campeonato. Un reconocimiento dentro del reconocimiento, que refleja el espíritu competitivo y apasionado que define a Nimo Grupo.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente activo para Nimo Grupo. El grupo ha realizado nuevas aperturas en Sevilla con una nueva exposición de vehículos de ocasión de Toyota y Lexus, y un nuevo centro Toyota Professional, con exposición y taller oficial Toyota, exclusivo para autónomos, pymes y grandes empresas, ambos en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, ya operativos y pensados para seguir estando más cerca de las personas.