La tercera edición de la CEU Sevilla 15K Experience presenta su camiseta oficial

CEU Sevilla 15k Experience calienta motores de cara a su tercera edición del próximo 1 de noviembre y presenta la camiseta oficial de la marca deportiva Brooks que recibirán todos los inscritos. La prueba, que se celebra sobre la novedosa distancia de 15 kilómetros, ideal para aquellos que entrenan para el medio maratón o el maratón y para los que quieren empezar a introducirse en la larga distancia, cuenta ya con más de 2.500 inscritos y superará los 3.000 de la edición de 2025.

Las instalaciones deportivas de la Universidad CEU Fernando III, patrocinador principal de la prueba, acogieron la presentación oficial de la camiseta técnica de última generación que recibirán todos los corredores junto con su dorsal. Por parte de la Universidad CEU Fernando III estuvieron presentes su rector, José Alberto Parejo, y su gerente, Antonio Cañas, junto a Fernando Chacón, director deportivo de la carrera, y María José Cañedo, de The Best Efemerides, empresa organizadora.

Parejo puso de manifiesto los valores que comparte la universidad con una actividad deportiva como esta: “Para la Universidad CEU Fernando III es una satisfacción renovar, por segundo año consecutivo, nuestra colaboración con la Carrera CEU Sevilla 15K, una iniciativa que comparte plenamente los valores que promovemos: el esfuerzo, la superación personal, el trabajo constante y el compromiso con una vida saludable. Esta prueba representa una magnífica oportunidad para acercar el deporte a toda la sociedad, y es también un punto de encuentro entre la universidad y su entorno, una muestra de nuestro compromiso con Sevilla y con aquellas iniciativas que generan un impacto positivo en la ciudad”.

Para esta tercera edición, que consolida la carrera dentro del calendario anual de running hispalense, se desvelarán algunas novedades y mejoras como un nuevo circuito que será presentado en las próximas semanas y que la convertirá en un referente internacional en esta distancia, ya que no hay muchas opciones para correr sobre 15k en otras ciudades, añadiendo el atractivo monumental que ofrece Sevilla y un trazado absolutamente llano para lograr grandes marcas.

Las inscripciones siguen abiertas a través de la web www.15ksevillaexperience.com y habrá un cupo máximo de 5.000 dorsales disponibles.

La carrera CEU Sevilla 15K Experience está organizada por TBF, con el patrocinio principal de la Universidad CEU Fernando III, con el apoyo de ALS Sport Shop Sevilla y Cartuja Motor (Skoda), y cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.