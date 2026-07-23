El servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón implanta una endoprótesis personalizada de última generación para resolver un caso de alta complejidad

Concretamente, la paciente presentaba un aneurisma sacular de unos 8 centímetros de diámetro, es decir, una dilatación anormal en forma de globo localizada en la pared de la aorta. El doctor Miguel Ángel Gómez Vidal, jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, indica que el caso exigía del diseño de una estrategia terapéutica altamente individualizada, ya que la anatomía vascular y las intervenciones previas limitaban las opciones convencionales de abordaje. “Planificamos minuciosamente el procedimiento y se optó por la implantación de una endoprótesis fenestrada personalizada anclada en la aorta ascendente, fabricada específicamente para adaptarse a las características anatómicas de la paciente, con apertura en el tronco bovino con idea de preservar el flujo sanguíneo hacia las principales ramas de la aorta”, explica.

Este tipo de endoprótesis de última generación permite tratar patologías aórticas complejas que por su localización o por las características del paciente no pueden tratarse con dispositivos estándar. Su diseño a medida mejora la precisión del procedimiento, facilita la adaptación a cada anatomía y amplía las posibilidades de tratamiento mediante técnicas mínimamente invasivas, evitando en muchos casos intervenciones quirúrgicas de mayor agresividad.

La técnica endovascular es un procedimiento mínimamente invasivo que permite acceder a la aorta a través de pequeñas incisiones, guiando la endoprótesis por el interior de los vasos sanguíneos hasta su posición definitiva. “Este abordaje se asocia generalmente a una menor agresión quirúrgica, una recuperación más rápida y una reducción de las complicaciones postoperatorias, siempre que las características del paciente permitan su indicación”, señala el doctor Gómez Vidal.

Con este tipo de procedimientos, el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en colaboración con Neoláser Cardiovascular, continúa reforzando su capacidad para abordar patologías vasculares de elevada complejidad mediante técnicas endovasculares de alta especialización. Este abordaje se apoya en una planificación personalizada y en el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar, reforzado por el uso del quirófano híbrido, donde se integra la experiencia de los distintos especialistas, como cirujanos cardiovasculares, cirujanos vasculares o cardiólogos, con tecnología de imagen avanzada en tiempo real. Todo ello permite realizar intervenciones de máxima precisión y ofrecer tratamientos cada vez más seguros y adaptados a las necesidades de cada paciente.