RECHISTANDO reúne en Osuna a más de 200 jóvenes para acercar la Economía Social y Solidaria a las nuevas generaciones

A lo largo de la jornada, el festival combinó charlas, talleres participativos y espacios de debate

sobre cuestiones como la vivienda, las finanzas éticas, el comercio justo, la sostenibilidad y las

comunidades energéticas. La programación continuó con un pódcast en directo, propuestas

artísticas, humor, gastronomía y actuaciones musicales, en una apuesta por conectar la reflexión

sobre otros modelos económicos con lenguajes culturales cercanos a públicos diversos.

La participación de entidades y proyectos de la Economía Social permitió mostrar, desde

experiencias concretas, cómo la cooperación puede ofrecer respuestas a necesidades cotidianas

y abrir nuevas posibilidades para emprender, trabajar y organizarse colectivamente.

RECHISTANDO ha sido también una apuesta por construir comunidad y generar conexiones entre

personas, iniciativas y organizaciones comprometidas con otra forma de hacer economía. La

primera edición deja como punto de partida la necesidad de seguir creando espacios en los que

la juventud no sea solo destinataria, sino protagonista de la transformación social y económica.

Sobre RECHISTANDO

RECHISTANDO es el Festival Andaluz de la Economía Social y Solidaria, impulsado por la Escuela

de Economía Social junto a entidades del sector. Su primera edición se celebró el 24 de octubre

de 2026 en Osuna (Sevilla), con una programación que reunió formación, participación, cultura

y música en torno al potencial transformador de la Economía Social y Solidaria.

El evento ha sido impulsado por la Escuela de Economía Social, Fiare Banca Ética, Som Energia,

IDEAS Comercio Justo, Huerto Alegre, Megara Energía, #TEAR., REFAS, Autonomía Sur y

Traperos de Emaús Huelva, junto a entidades colaboradoras como FAECTA, REAS Andalucía,

Prodiversa, Radiópolis, Coop57 y HERES, y con el apoyo del Ayuntamiento de Osuna.