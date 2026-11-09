Quirónsalud Sagrado Corazón participa en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fisuras Faciales

En el marco del congreso, la doctora especialista en foniatría, Paola Díaz, participó con la exposición ‘Inmersión velofaríngea: realidad clínica y nuevas fronteras en nasofibroscopia funcional’, mientras que la logopeda Marina López presentó la ponencia ‘Reprogramación del flujo oral: actualización clínica y evidencia en la intervención logopédica’. Ambas intervenciones permitieron abordar diferentes aspectos de la evaluación y el tratamiento desde el ámbito de la foniatría y la logopedia, compartiendo conocimientos perspectivas clínicas con otros profesionales especializados en este campo.

Las fisuras faciales son alteraciones congénitas que pueden afectar a diferentes estructuras de la cara y la cavidad oral, con posibles repercusiones en funciones como el habla, la voz, la respiración y la deglución. En este contexto, la foniatría y la logopedia desempeñan un papel fundamental tanto en la evaluación funcional como en el tratamiento y la rehabilitación de lasa posibles alteraciones asociadas. A través de una intervención especializada, contribuyen a mejorar las capacidades comunicativas y funcionales de los pacientes, adaptando el abordaje a sus necesidades.

La participación de ambas profesionales en el Congreso Nacional pone de manifiesto la destacada actividad de la Unidad de Foniatría y Logopedia del Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, así como su implicación en el abordaje especializado de las alteraciones de la comunicación y las funciones orofaciales. Su trabajo, basado en la valoración individualizada y la intervención terapéutica, forma parte del enfoque multidisciplinar necesario para ofrecer una atención integral a los pacientes con fisuras faciales.