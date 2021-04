La provincia de Sevilla se sitúa ya en riesgo alto al superar la tasa de 150 casos

Por distritos sanitarios, el área norte contabiliza los peores resultados, con una incidencia acumulada de 205 casos. No en vano, cinco de los diez municipios que tienen en la actualidad restricciones de movilidad o cese de actividades no esenciales se encuentran en esta comarca. Así, Brenes (512), El Pedroso (647) y Constantina (716) cuentan con cierre perimetral, mientras que Almadén de la Plata (1.530) y El Garrobo (2.046) tienen cerrado el comercio no imprescindible.

En distrito Aljarafe (172), Pilas presenta una tasa cercana al millar de casos por cada 100.000 habitantes (996); en el sur (129,9), Los Molares (909) y Montellano (652) superan la tasa de 500, y en el este (112,8), Los Molares (660) y La Luisiana (633) son los únicos que están por encima de los 500 casos. Precisamente estos dos municipios entrarían hoy en ese listado de localidades con restricciones decretado por la Junta tras la reunión semanal del comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto. Listado del que saldrían Villanueva del Río y Fuentes de Andalucía.

Este lunes, la provincia contabiliza un fallecido más por coronavirus y 249 nuevos positivos. En estos momentos se encuentran hospitalizadas 245 personas, de las que 63 se hallan en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).