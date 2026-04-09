Vecinos del barrio de Santa María de Ordás se muestran "optimistas, pero cautos" tras la paralización del edificio de ocho plantas

Esta decisión ha sido aplaudida por el colectivo vecinal, ya que para ellos es crucial que este edificio no siga adelante. Asegura Juanjo Baena, un vecino de la zona, que “se trata de un barrio envejecido y que hay vecinos vulnerables y grandes dependientes que no pueden salir a la calle y que la construcción del bloque supondría perder la única luz del sol y el aire que reciben”.

Por su parte, desde el partido socialista, celebran que se haya escuchado a los vecinos y le ha querido recordar al alcalde que fue el gobierno popular el que aprobó el cambio de uso del suelo a residencial el año pasado para sacar adelante el edificio.