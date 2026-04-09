ANTE LA PRESIÓN VECINAL

Vecinos del barrio de Santa María de Ordás se muestran "optimistas, pero cautos" tras la paralización del edificio de ocho plantas

Hace menos de un mes los vecinos del barrio de Santa María de Ordás se movilizaron para evitar la construcción del edificio de ocho plantas en la calle Santa María del Robledo. Los vecinos denunciaban que este bloque iba a asfixiar la zona y que era una maniobra de intereses especulativos. Ahora el gobierno local, les ha comunicado que no se tramitará el levantamiento de este edificio, que es herencia del anterior gobierno socialista, y “que se iniciarán las gestiones para comprar los terrenos y utilizarlos para aparcamiento para los vecinos”, aseguraba Jose Luis Sanz, alcalde de Sevilla, remarcando que "gracias a la gestión actual, pasará finalmente a manos del Ayuntamiento tras más de 30 años, para ponerse al servicio de los vecinos y responder al uso público que siempre debió tener".

Mar Chacón

Sevilla |

Vecinos del barrio de Santa María de Ordás se muestran "optimistas, pero cautos" tras la paralización del edificio de ocho plantas
Vecinos del barrio de Santa María de Ordás se muestran "optimistas, pero cautos" tras la paralización del edificio de ocho plantas | Europa Press

Esta decisión ha sido aplaudida por el colectivo vecinal, ya que para ellos es crucial que este edificio no siga adelante. Asegura Juanjo Baena, un vecino de la zona, que “se trata de un barrio envejecido y que hay vecinos vulnerables y grandes dependientes que no pueden salir a la calle y que la construcción del bloque supondría perder la única luz del sol y el aire que reciben”.

Por su parte, desde el partido socialista, celebran que se haya escuchado a los vecinos y le ha querido recordar al alcalde que fue el gobierno popular el que aprobó el cambio de uso del suelo a residencial el año pasado para sacar adelante el edificio.

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