AFECCIONES AL TRÁFICO

Corte total en la noche del jueves al viernes del Puente del Cachorro por obras de reasfaltado

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado en la noche de este martes, 7 de abril, los trabajos de renovación del pavimento en el Puente del Cristo de la Expiración que conllevarán cortes parciales, "manteniendo en todo momento dos carriles en cada sentido de circulación".

Según ha indicado el Consistorio, los trabajos han comenzado en los primeros dos carriles sentido a Cartuja, quedando a el tramo abierto a partir de las 15,00 horas de este miércoles.

Mar Chacón

Sevilla |

Corte total en la noche del jueves al viernes del Puente del Cachorro por obras de reasfaltado
Corte total en la noche del jueves al viernes del Puente del Cachorro por obras de reasfaltado | Europa Press

Las tareas de reasfaltado en los dos carriles sentido Sevilla, se harán la noche del miércoles, 8 de abril, a partir de las 23,00 horas; y hasta el jueves 9, a las 15,00 horas. Una vez finalizadas, el tramo quedará abierto.

Finalmente, se realizarán los trabajos en los dos carriles centrales, que conllevarán el corte total del puente desde el jueves 9, a las 23,00 horas, hasta el viernes 10, a las 15,00 horas. Esta actuación en el Puente del Cachorro concluirá con los trabajos de pintura en la noche del viernes 10 al sábado, 11 de abril.

En suma, durante el corte total del puente queda garantizado el acceso a parking y la Estación de Autobuses Plaza de Armas; además, se procederá a anular las cámaras de control de acceso al carril bus del puente para permitir que los vehículos circulen debido a los cortes que se llevarán a cabo durante estos días.

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