BALANCE DE OCUPACIÓN

Los Hoteles de Sevilla llegan al 88% de ocupación en Semana Santa con las reservas de última hora

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) ha realizado un sondeo entre sus asociados para conocer el balance de las reservas en los establecimientos de cara a esta pasada Semana Santa. Concretamente el sondeo contempla, como en años precedentes, las noches que van desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección inclusive, ya que en muchas provincias españolas es también un día festivo, la Pascua de Resurrección.

Mar Chacón

Sevilla |

Los Hoteles de Sevilla llegan al 88% de ocupación en Semana Santa con las reservas de última hora
Los Hoteles de Sevilla llegan al 88% de ocupación en Semana Santa con las reservas de última hora | Europa Press

Los últimos sondeos rondaban el 75 por ciento para toda la semana, pero finalmente se ha llegado al 88%, superior al dato de 2025, cuando las reservas alcanzaron el 86%. El reparto de reservas se ha dividido en dos periodos. Del Domingo de Ramos al Miércoles Santo ha habido menos reservas, algo que suele ocurrir, pero aún así se ha alcanzado una media de 86% de ocupación.

En la segunda mitad, con las reservas de última hora han hecho que los hoteles de Sevilla alcancen un 90% de media entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Sí es verdad que la noche de mayor ocupación ha sido la del Viernes Santo, con un 93%, seguido por el Jueves Santo, con un 92% de reservas.

Jorge Castilla, presidente de la AHS, ha declarado que “ha sido una Semana Santa muy buena, en la que las reservas de última hora han sido superiores a los últimos años y que, junto al buen tiempo, han hecho que una vez más se superen los datos del año anterior, por lo que estamos satisfechos con las cifras obtenidas”

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer