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Zafarrancho de obras en Sevilla tras la Semana Santa

Tras la semana Santa, casi sin perder ni un minuto se han retomado o arrancado multitud de obras en diferentes puntos de la ciudad. Los comerciantes de algunas zonas se quejan de la falta de información por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

Chema García

Sevilla |

magen de archivo de las obras de ampliación del tranvía en Nervión, en Sevilla.
magen de archivo de las obras de ampliación del tranvía en Nervión, en Sevilla. | Europa Press

Se retoma hoy lunes la obra del tranvibús y se ha cortado por completo la Calle Imagen. Otras dos calles del centro, Albareda y Jaén también se cortarán al tráfico por las obras renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y en otras zonas como Triana, la calle Pagés del Corro también está siendo remodelada a lo que hay que sumar el inicio mañana 7 de abril del reasfaltado completo del Puente del Cachorro que durará al menos 4 días.

Mañana martes correrá la misma suerte la calle Trajano, en el tramo comprendido entre la Plaza del Duque y la Alameda de Hércules, que estará cortada durante prácticamente un año por las obras en el pavimento y los alcorques de Emasesa.

Que las obras son para bien nadie lo duda, pero que a muchos comerciantes de las zonas afectadas, la información sobre plazos y cortes de calles les llega tarde, también y eso obviamente les afecta. Hoy el grupo municipal socialista ha denunciado que en la Macarena donde a partir de mañana habrá mas cambios por el avance de las obras de la línea 3, ya son 5 los comercios que han tenido que cerrar sus puertas por las consecuencias de esas obras y porque las ayudas según los socialistas no llegan. 6 de cada 10 comercios del barrio según una encuesta realizada por el propio grupo municipal socialista creen que van a cerrar y el 40 por ciento, dicen, han empezado a perder empleo.

La Confederación de empresarios de Sevilla le ha pedido a la gerencia de urbanismo más agilidad a la hora de infomar a los comerciantes de los plazos y afecciones de esas obras. Tomas González. presidente de los comerciantes del centro y de la comisión de movilidad y seguridad de la CES pide celeridad en la comunicación de los planes urbanísticos para facilitar a los comerciantes que puedan planificar con tiempo cómo les afectarán las distintas actuaciones.

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