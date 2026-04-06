Zafarrancho de obras en Sevilla tras la Semana Santa

Se retoma hoy lunes la obra del tranvibús y se ha cortado por completo la Calle Imagen. Otras dos calles del centro, Albareda y Jaén también se cortarán al tráfico por las obras renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y en otras zonas como Triana, la calle Pagés del Corro también está siendo remodelada a lo que hay que sumar el inicio mañana 7 de abril del reasfaltado completo del Puente del Cachorro que durará al menos 4 días.

Mañana martes correrá la misma suerte la calle Trajano, en el tramo comprendido entre la Plaza del Duque y la Alameda de Hércules, que estará cortada durante prácticamente un año por las obras en el pavimento y los alcorques de Emasesa.

Que las obras son para bien nadie lo duda, pero que a muchos comerciantes de las zonas afectadas, la información sobre plazos y cortes de calles les llega tarde, también y eso obviamente les afecta. Hoy el grupo municipal socialista ha denunciado que en la Macarena donde a partir de mañana habrá mas cambios por el avance de las obras de la línea 3, ya son 5 los comercios que han tenido que cerrar sus puertas por las consecuencias de esas obras y porque las ayudas según los socialistas no llegan. 6 de cada 10 comercios del barrio según una encuesta realizada por el propio grupo municipal socialista creen que van a cerrar y el 40 por ciento, dicen, han empezado a perder empleo.

La Confederación de empresarios de Sevilla le ha pedido a la gerencia de urbanismo más agilidad a la hora de infomar a los comerciantes de los plazos y afecciones de esas obras. Tomas González. presidente de los comerciantes del centro y de la comisión de movilidad y seguridad de la CES pide celeridad en la comunicación de los planes urbanísticos para facilitar a los comerciantes que puedan planificar con tiempo cómo les afectarán las distintas actuaciones.