Dos investigados por el robo de herramientas de una planta fotovoltaica de Carmona

La Guardia Civil investiga a dos personas por el robo de herramientas de una planta fotovoltaica de Carmona valoradas en más de 9.000 euros. Los presuntos autores se llevaron un remolque, una desbrozadora mecánica y dos manuales.

El propietario del material robado denunció ante la Guardia Civil que el día del robo, fue ayudado por dos desconocidos a introducir un remolque en el interior de una planta solar al haberse quedado atascado y que horas más tarde, se produjo el robo centrando la sospecha en los dos investigados.

Tras una larga investigación, los agentes consiguieron dar con los sospechosos y consiguieron devolver el material robado al propietario.