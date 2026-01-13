VALORADAS EN MÁS DE 9.000 EUROS

Dos investigados por el robo de herramientas de una planta fotovoltaica de Carmona

La Guardia Civil ha procedido este martes a la investigación de dos personas por su supuesta implicación en el robo con fuerza en las cosas, tras sustraer un remolque, una desbrozadora mecánica y dos manuales, con un valor total de los sustraído superior a los 9.000 euros, de una planta fotovoltaica en Carmona.

Juancho Fontán

Sevilla |

Investigación de la Guardia Civil en Sevilla
La Guardia Civil investiga a dos personas por el robo de herramientas de una planta fotovoltaica de Carmona valoradas en más de 9.000 euros. Los presuntos autores se llevaron un remolque, una desbrozadora mecánica y dos manuales.

El propietario del material robado denunció ante la Guardia Civil que el día del robo, fue ayudado por dos desconocidos a introducir un remolque en el interior de una planta solar al haberse quedado atascado y que horas más tarde, se produjo el robo centrando la sospecha en los dos investigados.

Tras una larga investigación, los agentes consiguieron dar con los sospechosos y consiguieron devolver el material robado al propietario.

