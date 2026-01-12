Detenido tras siete horas atrincherado en su casa de Camas armado con una escopeta

La Policía Nacional ha detenido en torno a las 14,00 horas de este pasado domingo al hombre atrincherado en su domicilio en el municipio sevillano de Camas después de varias horas de dispositivo en el que han participado unidades pertenecientes a la Comisaría Provincial de Sevilla, así como unidades especiales.

Según ha señalado el Cuerpo en un comunicado remitido a los medios, la detención se ha producido sin tener que lamentar ningún herido.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la jornada, sobre las 7,15 horas de la mañana, cuando el Cuerpo ha recibido un llamada a través del 091 alertando de que se estaban produciendo ruidos en el interior de una vivienda ubicada en dicha localidad.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado numerosos efectivos de la Policía Nacional para esclarecer los motivos del atrincheramiento e identificar al presunto autor.