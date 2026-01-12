NO HAY HERIDOS

Detenido tras siete horas atrincherado en su casa de Camas armado con una escopeta

Momentos de tensión se han vivido este pasado domingo en Camas después de que sobre las siete de la mañana, un vecino efectuase varios disparos al aire con una escopeta y se atrincherase en su casa tras discutir con un vecino. Ocurría en la calle Melilla de la barriada conocida como la Extremeña y afortunadamente, ningún vecino de la zona resultaba herido. Rápidamente se acordonó la zona y un negociador de la Policía Nacional, conseguía, siete horas después, que se entregase siendo detenido.

Juancho Fontán

Sevilla |

La policía saca al hombre atrincherado
La policía saca al hombre atrincherado | Francisco J. Olmo - Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en torno a las 14,00 horas de este pasado domingo al hombre atrincherado en su domicilio en el municipio sevillano de Camas después de varias horas de dispositivo en el que han participado unidades pertenecientes a la Comisaría Provincial de Sevilla, así como unidades especiales.

Según ha señalado el Cuerpo en un comunicado remitido a los medios, la detención se ha producido sin tener que lamentar ningún herido.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la jornada, sobre las 7,15 horas de la mañana, cuando el Cuerpo ha recibido un llamada a través del 091 alertando de que se estaban produciendo ruidos en el interior de una vivienda ubicada en dicha localidad.

Client Challenge

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado numerosos efectivos de la Policía Nacional para esclarecer los motivos del atrincheramiento e identificar al presunto autor.

