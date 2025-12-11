La Universidad CEU Fernando III y CEU FP Sevilla celebran este sábado su Jornada de Puertas Abiertas

“Si buscas universidad o estudios de FP en Sevilla, no te puedes perder la Jornada de Puertas Abiertas del próximo sábado 13 de diciembre, a las 11:30 horas”. Con este mensaje, la Universidad CEU Fernando III y CEU FP Sevilla invitan a estudiantes y familias a conocer su Campus de Bormujos, un espacio de más de 40 hectáreas donde se desarrolla una propuesta educativa marcada por la excelencia académica, la proyección internacional y la empleabilidad.

La Universidad CEU Fernando III continúa su crecimiento: más de 1.000 alumnos y nuevas titulaciones.

En su segundo año académico, la Universidad CEU Fernando III ha superado los 1.000 alumnos y ofrece 15 grados y 7 dobles grados en áreas como Ciencias de la Salud y de la Vida, Ingeniería, Ciencias Empresariales y Jurídicas, Humanidades, Educación y Deporte, además de másteres universitarios y títulos propios.

Con la nueva programación académica, ya recogida en el BOJA, la Universidad CEU Fernando III prevé alcanzar en 2026/27 los 20 grados, 7 dobles grados y 5 nuevos másteres universitarios,consolidando su posición como referente en formación integral. Entre las novedades previstas destacan los grados en Odontología, Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Matemática y Educación y Gerontología; así como nuevos másteres universitarios en Acceso a la Abogacía y Procura, Gestión y Dirección de Centros Educativos, Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos, Neuroeducación y Psicomotricidad, y Nutrición Deportiva, Rendimiento y Salud.

CEU FP Sevilla marca récord de matriculación

La Jornada de Puertas Abiertas también permitirá conocer de cerca el crecimiento de CEU FP Sevilla, que este curso 2025/26 ha superado los 900 alumnos,alcanzando su mayor cifra histórica de matriculación.

Con una formación eminentemente práctica, dos años de duración y una orientación 100% hacia la empleabilidad, CEU FP Sevilla ofrece actualmente 2 grados medios, 17 grados superiores y 2 másteres de FP o cursos de especialización, en áreas como educación, deporte, salud, empresa y tecnología.

Un encuentro para descubrir el proyecto CEU en Sevilla

La Jornada de Puertas Abiertas del próximo sábado 13 de diciembre será una oportunidad única para explorar la propuesta académica de la Universidad CEU Fernando III y CEU FP Sevilla.

En un entorno universitario de referencia en el Aljarafe, los asistentes podrán conocer las instalaciones, resolver dudas y descubrir todas las opciones formativas que ofrece el CEU en Sevilla, además de su plan de becas y ayudas, los programas internacionales y de prácticas en empresa.