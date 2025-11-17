NAVIDAD

Abre sus puertas el tradicional Belén de Playmobil en El Corte Inglés de San Juan de Aznalfarache

Un año más, el Corte Inglés ha presentado su tradicional Belén de Playmobil en su establecimiento de San Juan de Aznalfarache que ya se encuentra inaugurado hasta el próximo día 5 de enero.

Juancho Fontán

Sevilla |

El portal de Belén, una de las representaciones que se pueden ver en este Belén
El portal de Belén, una de las representaciones que se pueden ver en este Belén

Con más 6000 piezas en unos 30M2, podemos disfrutar de tres ambientes que recrean escenas cotidianas de una ciudad romana donde comenzamos nuestro recorrido con una Domus, a la que le siguen un conjunto de casas y una plaza central donde se ubica un gran mercado, seguimos con un anfiteatro y sus gladiadores y el circo donde se está celebrando una carrera de cuádrigas.

A continuación, atravesando el río, nos encontramos con el pueblo hebreo donde podemos ver el Nacimiento y los Reyes, así como todas las casas del pueblo y sus correspondientes personajes.

Por último, llegamos al desierto egipcio donde tenemos un gran palmeral, el ejército, una caravana de Camellos con Beduinos y otra de elefantes, un templo y, para finalizar el recorrido, tres pirámides, una de ellas en plena construcción.

