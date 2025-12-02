Sevilla sobre ruedas celebra una nueva edición el 14 de diciembre

No hay inscripción previa y los participantes salen de forma simultánea desde cuatro puntos de la ciudad: Parque de Miraflores, Parque Amate, c/ Antonio Bienvenida y Parque Infanta Elena.

A lo largo del recorrido, de unos 7 kilómetros, van confluyendo con el resto de marchas para llegar de forma conjunta al Centro Deportivo San Pablo.

Se trata de una actividad participativa, no competitiva, por lo que las marchas se realizan a ritmo tranquilo, de paseo, pensada para familias, niños y grupos de amigos.

Antes de la salida se entrega una camiseta conmemorativa a todos los participantes y un tiquet para el sorteo que se realiza a la llegada. Más información en https://imd.sevilla.org/programas-deportivos/sevilla-sobre-ruedas

Un fin de semana polideportivo

Ese mismo fin de semana Sevilla acogerá varias actividades deportivas de muy distintas modalidades, como el Abierto Internacional de Remo y el Campeonato de España de Tenis en Silla de Ruedas, ambos el 13 y 14 de diciembre; una jornada para la promoción del deporte de orientación, el día 13 en el Parque Amate; y ese mismo día “Vive el deporte en tu barrio” llegará al Parque de los Perdigones.