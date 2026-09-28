El tranvibús llega al Duque con nueve nuevas paradas y cambios en varias líneas de Tussam

La infraestructura estará conformada por un corredor de 12,4 kilómetros y reducirá el tiempo de trayecto entre Sevilla Este y el Duque de 55 a 33 minutos, con una oferta de 41.000 plazas diarias. Además, contará con 16 vehículos articulados totalmente eléctricos y cero emisiones que prometen una frecuencia de paso de cinco minutos en hora punta.

Esta nueva fase cuenta con nueve nuevas paradas distribuidas en puntos como José Laguillo, Amador de los Ríos, Ponce de León, Imagen y Plaza del Duque. Ello, en suma con el itinerario que hasta ahora recorría el tranvibús, pasando por Santa Justa, Kansas City I y II, San Pablo, Los Arcos, Montes Sierra, Santa Clara, Las Góndolas, Cercanías - Palacio de Congresos, Fibes, Avenida de las Ciencias I y II y la Avenida de la Aeronáutica.

No obstante, su implementación precisará la reorganización de las líneas de autobús que operaban en el centro, así como la reubicación de algunas paradas y control en accesos.

LÍNEAS EN PONCE DE LEÓN Y CAMPANA

El cambio más significativo estará en la Línea 27. El recorrido de la misma desde Sevilla Este hasta Nervión no cambiará, mantendrá las mismas paradas hasta Luis Montoto, en concreto hasta la parada de Marqués de Nervión.

Así, a partir de este punto, la línea cambiará su recorrido habitual. Si antes discurría a través de seis paradas por Amador de los Ríos a Recaredo, ahora pasará a tener tres: Luis de Morales, San Bernardo y Prado de San Sebastián, con el objetivo de ser un "servicio exprés" entre Sevilla Este y el Prado, donde establecerá su nueva terminal.

Por tanto, desaparecerán las paradas de Luis Montoto (Kansas City), Luis Montoto (Cefiro), Luis Montoto (San Benito), Amador de Los Ríos (Puerta Carmona), Amador de Los Ríos (Júpiter) y Recaredo (Puerta Osario).

Es decir, el recorrido al centro discurrirá por Avenida La Aeronáutica (Flora Tristán), Avenida Aeronáutica (Edificio Helios), Avenida Las Ciencias (Edificio Las Camelias), Avenida Las Ciencias (Edificio Albéniz), Avenida Las Ciencias (Edif. Entreflores), Avenida Las Ciencias (Doctor Madrazo), Avenida Las Ciencias (Osaka), Alcalde Luis Uruñuela (Palacio de Congresos), Alcalde Luis Uruñuela (Jardines Edén), Alcalde Luis Uruñuela (Residencia Al Alba), Alcalde Luis Uruñuela (Las Góndolas), Montes Sierra (SE-30), Montes Sierra (Santa Clara de Cuba), Montes Sierra (Rafael Beca Mateos), Montes Sierra (Tesalónica), Avenida de Andalucía (Los Arcos), Luis Montoto (Marqués de Nervión), Luis de Morales, San Bernardo y el Prado de San Sebastián.

Por su lado, tal y como ha argumentado el Gobierno local, la TB1 "asumirá" el recorrido de Amador de los Ríos que con anterioridad realizaba esta línea mediante su reubicación en la plataforma reservada de José Laguillo y su posterior llegada a Puerta del Osario.

Las Líneas 10,12,24 y 32 mantendrán su terminal en la Plaza Ponce de León, sin variación. Además, podrán transbordar con la TB1 en la parada que contará en dicha Plaza.

Los usuarios de las Líneas 11,15,16 y 20 cambiarán su terminal a Puerta Osario, donde podrán hacer un transbordo obligatorio con el tranvibús para llegar a zonas de intrammuros.

La Línea 13, que conecta Pino Montano con la Plaza del Duque, trasladará su terminal a la Plaza de la Campana. También sufrirá un cambio la Línea 14, que conecta el Polígono Norte con la Plaza del Duque y a partir de ahora tendrá su nueva cabecera en la Alameda de Hércules.

De esta forma, los usuarios que tomen la línea 14 tendrán que enlazar con la número 13 en la Alameda de Hércules hasta llegar al Duque o Ponce de Léon, si bien aquellos que permanezcan en Puerta Osario podrán utilizar el propio tranvibús para llegar hasta estos puntos.

Finalmente, se ampliará desde el lunes el recorrido de la línea CJ1 de Tussam, que conecta el intercambiador de San Bernardo con el barrio de Isla Natura, en Palmas Altas, de manera que ganará dos nuevas paradas en el barrio, en concreto en la calle Santorini y tres en la calle Barbados.

De esta manera, la línea CJ1, que tiene su cabecera en San Bernardo, mantendrá sus habituales paradas en el Prado de San Sebastián (avenida del Cid), paseo Las Delicias, avenida de la Palmera (Bueno Monreal), Padre García Tejero (Heliópolis) e Isla Natura en Palmas Altas.

CONTROL EN EL ACCESO AL DUQUE

Tras esta ampliación, entrará en vigor la prohibición de entrada de vehículos privados al centro a través de Puerta Osario, un control que se realizará mediante lectores de matrículas y que abarcará el trazado segregado del BTR y sus vías adyacentes, por lo que el resto de accesos al centro se mantendrá con su configuración actual.

No obstante, los residentes y titulares de plazas de garaje tienen garantizado el acceso y la circulación directa hacia sus viviendas y estacionamientos privados en todas las calles del trazado y sus vías adyacentes.

Los vehículos vinculados a empresas situadas en el área dispondrán de registro previo personalizado para ajustar sus entradas. Además, aquellos que efectúen sus operaciones de carga y descarga de forma habitual dentro de los horarios regulados no necesitarán un trámite previo.

Por otro lado, se facilitará el acceso de hasta 4 vehículos por unidad familiar para los centros escolares de la zona, si bien serán los tutores los que deberán gestionar las matrículas a través de la web municipal.

Asimismo, los aparcamientos públicos seguirán disponibles mediante un registro con cámara del aparcamiento, las motocicletas, ciclomotores y bicicletas disfrutarán de una circulación libre y las Personas de Movilidad Reducida (PMR) tendrán acceso garantizado mediante un registro de la tarjeta PMR.

Para las gestiones de urgencia no planificadas se habilitará un margen de 72 horas posteriores al acceso, en aras de presentar la justificación correspondiente y validar la entrada.