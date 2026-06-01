Segunda edición del concurso infantil de diseños navideños para iluminar las calles

En este sentido, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado que con esta iniciativa, pretenden "seguir fomentando la creatividad y la participación de los más jóvenes en la ciudad", a la vez que ha celebrado la "gran acogida" de la anterior edición, en la que los diseños de los tres menores ganadores iluminaron la calle Betis, en el distrito Triana; la Plaza Miguel de Unamuno, en Sevilla Este; y las calles José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias, en Cerro-Amate.

Los tres ganadores serán seleccionados por un jurado designado por la Gerencia de Urbanismo, que tendrá en cuenta criterios como "el valor artístico, la originalidad, el carácter simbólico y la viabilidad técnica para su fabricación e instalación en las calles de Sevilla".

De esta manera, los diseños ganadores servirán como base para la fabricación de nuevos motivos luminosos que formarán parte del alumbrado navideño de Sevilla durante las próximas fiestas, a la vez que cada uno de los tres premiados recibirá una placa conmemorativa y un cheque de 300 euros destinado a la adquisición de material o equipamiento escolar.