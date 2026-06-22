MOVILIZACIÓN SECTOR LOGÍSTICO

El sector logístico de la provincia continúa reivindicando la mejora de sus condiciones laborales

Los sindicatos, CCOO y UGT, se han movilizado a las puertas del Palacio de San Telmo para reclamar un convenio justo en el sector de los operadores logísticos.

Redacción

Sevilla |

El sector logístico de la provincia continúa reivindicando la mejora de sus condiciones laborales
El sector logístico de la provincia continúa reivindicando la mejora de sus condiciones laborales | Europa Press

Los trabajadores del sector logístico continúan sus reivindicaciones para conseguir un convenio justo y que los salarios que perciben en Sevilla sean equitativos a los del resto de las provincias andaluzas.

Es una de las principales reivindicaciones del sector, junto a una mejora de las condiciones laborales. Desde los sindicatos exigen a la patronal el desbloqueo del convenio colectivo y han vuelto a reafirmar su voluntad de diálogo. Apelan a la responsabilidad de la patronal y aseguran que si no hay acuerdo ni acercamiento, la huelga continuará y se plantarán más movilizaciones.

De hecho ya están notándose en Sevilla y en la provincia que supermercados y grandes empresas están dejando de recibir la mercancía con normalidad debido a los paros y la huelga del sector.

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