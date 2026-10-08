Reservas en alojamientos de la provincia al 80% para el puente del Pilar

Según ha detallado la sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, por categorías, los hoteles de tres estrellas han presentado el mayor porcentaje de reservas, con un 83,11% de sus plazas, seguidos de los apartamentos turísticos, con un 78%. A continuación, se han situado los hoteles de cuatro estrellas, con más del 77% de sus plazas reservadas, y las casas rurales y haciendas, que superan el 76%.

Ante estos datos, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha valorado positivamente las perspectivas de ocupación para este puente festivo, que, según ha señalado, "confirman el atractivo de los municipios sevillanos como destino para disfrutar de unos días de descanso y conocer la diversidad de recursos turísticos que ofrece nuestra provincia".

Asimismo, ha incidido en "la importancia que tienen estos periodos festivos" para la actividad económica de los municipios, especialmente para los establecimientos de alojamiento, la restauración, el comercio y las empresas vinculadas al turismo. Al hilo, ha subrayado que "el turismo constituye una oportunidad para generar actividad económica y empleo en nuestros pueblos, y para seguir avanzando hacia un modelo turístico que contribuya al desarrollo local y beneficie al conjunto del territorio".

Según los datos del INE en su Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT), el conjunto de establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la provincia de Sevilla, excluida la capital, registraron entre enero y agosto de 2026 un total de 706.550 viajeros alojados, un 34,37% más que en el mismo periodo del año anterior, y 1.411.408 pernoctaciones, lo que supone un incremento interanual del 22,85%.

En este mismo periodo, el crecimiento ha sido especialmente significativo entre los turistas no residentes en España, cuyo número aumentó un 56,87%, mientras que sus pernoctaciones se incrementaron un 64,75% con respecto a los ocho primeros meses de 2025.