El pleno rechaza el plan de viabilidad de Contursa y el Gobierno local busca otras alternativas

El delegado de Hacienda en el ayuntamiento, Juan Bueno, ha asegurado ante el rechazo a esta modificación por parte del resto de grupos municipales, Bueno ha explicado que "no tiene absolutamente ningún sentido aprobar un plan de viabilidad que no tiene fondos, como es el caso, porque no se ha aprobado el punto número uno", y ha incidido en "explorar nuevos para sacar adelante a Contursa".

De igual forma, ha subrayado que las medidas de esta modificación presupuestaria "son ni más ni menos que dotar de estabilidad financiera a esta empresa", junto al plan de viabilidad para la empresa municipal, de cara al horizonte de 2030.

A este respecto, el delegado de Hacienda ha recordado las ampliaciones de capital llevadas a cabo hasta ahora para ese plan de viabilidad para el periodo 2024-2030, concretamente, 4,7 millones de euros aprobados el pasado mes de abril en pleno ordinario, debido a que esta empresa pública arrastraría una deuda bancaria de 14,3 millones y de 3,3 millones con los proveedores, según el Gobierno local.

"A esto hay que sumarle los cinco millones que hay ya en el presupuesto del año 2025, por lo que todo ello puede traer la solución para esa estabilidad que queremos y que nos hemos planteado del año 2024 hasta el año 2030", ha apostillado.

De igual forma, ha calificado de "irresponsabilidad total" la postura del PSOE y advierte que les hará plantearse "medidas como la vía judicial". "Estos 2,5 millones que no se han aprobado y que iban destinados a tapar el agujero económico encontrado en las cuentas, van directamente a pérdidas", ha espetado.

Por último, el delegado de Hacienda ha hecho hincapié en que "este plan de viabilidad es el paso definitivo que desde el Área de Turismo se ha dado para ordenar una situación encontrada de quiebra, con el objetivo de hacer de esta sociedad un instrumento útil y rentable para la promoción, estabilización y apoyo al correcto funcionamiento de Contursa".