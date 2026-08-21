El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio de Niebla después de dos intensas semanas

Este incendio ha calcinado finalmente 33.000 hectáreas, el segundo más extenso de Andalucía.

Ha afectado a las provincias de Huelva y Sevilla, once municipios en total. El de Berrocal, en la provincia onubense, ha sido de los más perjudicados. Tanto Berrocal como el municipio sevillano de Aznalcóllar solicitarán que sus términos municipales consten como zona catastrófica.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha valorado el destacado trabajo de todos los efectivos que han colaborado en este incendio que no ha sido controlado hasta dos semanas después y que ha contado con fenómenos convectivos y cambios de viento "jamás vistos" durante tanto tiempo en un incendio.

Sanz ha hecho hincapié en que ha sido un trabajo "muy importante, complejo y peligroso" el realizado por los efectivos desplegados en la zona.

"Es uno de los incendios más extensos que ha habido jamás y el más difícil seguro de la historia, pero también hay que poner en valor todo lo que se ha evitado y todo lo que podía haber avanzado", ha dicho Antonio Sanz, quien ha concluido catalogando el control del fuego como "una buena noticia" para las comarcas onubense afectadas, "para Huelva, para Andalucía y para toda España".