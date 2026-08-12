Personas con cáncer compartirán tres días de convivencia en Islantilla

Las jornadas nacieron en 2015 por impulso de Manuel Cepero, entonces tesorero de la Asociación en Sevilla y paciente oncológico. Tras conocer un campamento destinado a menores con cáncer, quiso crear una experiencia similar para personas adultas que convivían con la enfermedad, ofreciéndoles un espacio de respiro, tiempo libre y encuentro.

Desde entonces, centenares de pacientes han participado en una actividad que se ha convertido en una de las más valoradas por quienes forman parte de ella. Más allá del programa de actividades, las jornadas permiten recuperar espacios de disfrute, reforzar las relaciones sociales y combatir el aislamiento que, en muchas ocasiones, acompaña a los procesos oncológicos avanzados.

Durante los tres días de estancia en Islantilla, las personas participantes compartirán actividades de ocio, bienestar y convivencia en un entorno especialmente diseñado para favorecer la participación, el apoyo mutuo y la creación de nuevos vínculos.

Para Jésica Jiménez, trabajadora social de Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla, "estas jornadas nacieron gracias a la visión de Manuel Cepero, que entendió que las personas con cáncer también necesitaban espacios para disfrutar, descansar y relacionarse. Cada edición demuestra el enorme impacto que tiene ofrecer tiempo, compañía y experiencias positivas a quienes están viviendo el proceso oncológico".

Una experiencia que los propios participantes destacan por su impacto emocional y social. "Pensé que iba a unas jornadas y acabé viviendo una experiencia que recomendaría a cualquier persona en mi situación. Volví a casa más animado y con nuevos amigos. Durante esos tres días dejé de sentirme paciente para volver a sentirme persona", recuerda un participante de la edición celebrada el pasado año.

La iniciativa forma parte del compromiso de la Asociación con la mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer y con la humanización de la atención, promoviendo el bienestar emocional y el acompañamiento social en todas las etapas de la enfermedad.

Las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden informarse a través del teléfono gratuito 900 100 036, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. El cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino que impacta en su familia, su entorno y en toda la sociedad. Afrontarlo exige una respuesta colectiva basada en el compromiso, la acción sostenida y la investigación centrada en las personas. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. La Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España con más de 3.000 investigadores, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 157 millones de euros en 792 proyectos.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.

Durante el 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 88.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.