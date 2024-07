La Junta asegura que "estará a la altura" en el reparto de menores migrantes y critica la "improvisación" del Gobierno

A este respecto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ya señaló este pasado martes que Andalucía está dispuesta a aceptar el nuevo reparto de 30 menores migrantes en virtud a lo establecido en el Plan de Respuesta ante crisis migratoria si hay "financiación y tiempo" para garantizar la atención.

A preguntas de periodistas, Fernández-Pacheco ha resaltado que Andalucía "es evidentemente una tierra de acogida y solidaria, lo ha sido siempre", además de señalar que la comunidad "necesita la migración para mantener muchos de nuestros sectores productivos". "Los migrantes son protagonistas también del cambio que Andalucía está viviendo, del cambio a mejor, y aquí siempre son bien recibidos. Lo han sido siempre y lo van a seguir siendo en el futuro", ha señalado el portavoz del Gobierno regional, quien ha incidido en que Andalucía "nos sentimos muy orgullosos" de ellos.

"Nosotros lo que denunciamos es la evidente improvisación, falta de planificación del Gobierno de España que ha llevado a un colapso absoluto en las Islas Canarias, ya que por ejemplo los sistemas de acogida dentro de nuestra comunidad autónoma están al 115% de su capacidad", ha afeado Fernández-Pacheco, al tiempo que ha precisado que "pedimos al Gobierno que sea consciente del grave problema que tenemos con la inmigración, que requiere de políticas de Estado que actualmente no se están implementando".

En este sentido, ha defendido que el problema de los menores migrantes "no es más que la punta del iceberg de un problema mucho más complejo que requiere la implicación de la Unión Europea, como frontera que somos de todo el continente, que requiere de una mayor planificación y por supuesto tiene que llevar asociado un modelo de financiación que permita a las comunidades autónomas prestar esos servicios humanitarios a estas personas que sin duda lo necesitan de la mejor manera posible".

"Tenemos que ser conscientes de que hablamos de un problema global, de un problema de una magnitud que requiere una política de Estado que actualmente el gobierno, que es el competente en materia de extranjería y en materia de control de fronteras no está llevando a cabo, que requiere de acciones también en los países en origen", ha afirmado el consejero portavoz, antes de añadir que "no podemos limitarnos a ver el problema cuando se ha desbordado e intentar imponer a los territorios unos repartos que ni se han dialogado, que no van asociados de financiación". "Planificación, programación, diálogo con el territorio y financiación para poder prestar ese servicio, eso es lo que la Junta va a reclamar", ha añadido, en relación a la Conferencia Sectorial de este miércoles.

En concreto, el Ejecutivo central, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada en Tenerife, propondrá el reparto de 400 menores migrantes --cien procedentes de Ceuta y 300 de Canarias--. De ese total, a Andalucía le corresponderían 30 menores, frente a los 36 recibidos en 2023 y los 38 de 2022, según informaron a Europa Press fuentes del departamento que dirige Loles López.

La titular andaluza de Inclusión Social advirtió en rueda de prensa que la región cuenta con 645 plazas específicas para menores migrantes, que actualmente se encuentran al 115% de ocupación. "El Gobierno está reventando las costuras de este sistema de acogida y atención a menores", resaltó.