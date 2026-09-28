Intervenidas 10.600 prendas falsificadas en la provincia procedentes de envíos internacionales

Las aprehensiones fueron realizadas tras inspeccionar numerosos envíos de paquetería durante los meses de verano que contenían artículos falsificados; entre ellos, camisetas deportivas de selecciones mundialistas y de clubes europeos, bolsos, carteras y zapatillas de diferentes marcas. El cómputo global de los bienes intervenidos alcanzaría un valor estimado en el mercado de 1.306.000 euros, según informa en un comunicado.

La mercancía incautada, junto con las correspondientes diligencias instruidas por la presunta comisión de delitos contra la propiedad industrial, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Esta intervención ha sido realizada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla, en actuación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la capital hispalense.