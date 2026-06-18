Se intensifican los trabajos de prevención frente al Virus del Nilo en parques de Sevilla

Estos dos nuevos contratos de trabajo contarán con nuevas zonas de actuación y una inversión de 120.000 euros para dos nuevos contratos. Esta estrategia combina coordinación técnica, revisión de puntos sensibles, vigilancia de posibles focos de cría y tratamientos preventivos y correctivos en aquellos espacios donde pueden darse condiciones favorables para la ovoposición y desarrollo de larvas.

En esta línea, desde mayo se vienen desarrollando actuaciones en láminas de agua, parques, estanques, fuentes, vía pública e imbornales. En concreto, desde mayo se han realizado 18 actuaciones relacionadas con mosquitos en distintos puntos de la ciudad.

Entre los enclaves incluidos en estos trabajos figuran el Parque de Miraflores y su entorno, los Jardines de la Buhaira, el Parque Ranilla, el Parque del Turruñuelo, la Fuente de Santa Juana Jugán, el Parque Amate, el Parque de los Príncipes, el Parque del Tamarguillo, el Parque Infanta Elena y el Parque de María Luisa, con trabajos de desinsectación y revisión de imbornales.

También se han realizado actuaciones o revisiones en puntos de vía pública como la calle Santander, la calle José Díaz, el entorno del Teatro Lope de Vega y la calle Otto Engelhardt.

Los trabajos se dirigen especialmente a grandes láminas de agua, estanques, lagunas, fuentes sin cloración, canales y zonas verdes con acumulación de agua. En estos enclaves, el tratamiento prioritario es biológico, mediante la aplicación de Bacillus thuringiensis israelensis, un biocida específico contra larvas de mosquito que permite actuar sobre el ciclo de desarrollo del vector con menor impacto sobre el entorno y sin afectar a la fauna acuática.