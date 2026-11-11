Corte de tráfico nocturno este miércoles y jueves en el Puente del Centenario por sustitución de los tirantes

En concreto, estas interrupciones provocarán cortes entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30 en ambos sentidos de circulación desde las 22,00 horas de este miércoles hasta las 6,00 horas del jueves, y en ese mismo horario la noche del jueves al viernes, según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota de prensa.

Al respecto, se habilitarán itinerarios alternativos para "asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones". En sentido Huelva, el tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 hacia la SE-31, desde donde podrá reincorporarse a la SE-30 a la altura de la calle José Delgado Brackenbury. El tráfico que llegue desde la SE-40 por Dos Hermanas seguirá el mismo recorrido alternativo tras pasar el cruce con la A-4.

Asimismo, los vehículos que circulen por la SE-30 en sentido ascendente deberán tomar la salida 9 hacia la A-4, dirección Cádiz, y, desde allí, tomar la salida 549 para incorporarse a la SE-31 y continuar por el itinerario alternativo.

En sentido Cádiz, el tráfico de la SE-30 se desviará por la salida 12b hacia la SE-31, que conecta con el enlace de la SE-40. Desde allí se podrá acceder a todas las direcciones, incluida la opción de reincorporarse a la SE-30.