El Consejo Social de la UPO ha rechazado ceder la Residencia Flora Tristán a una entidad privada

En sesión extraordinaria del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, se ha rechazado la propuesta de ceder la gestión de la residencia a la Fundación Gerón.

Según el rector de la UPO, Francisco Oliva, es la única que "garantizaba poder acometer las obras necesarias del edificio y posibilitar la apertura de la residencia el próximo curso".

El Consejo considera que la apertura de un procedimiento público de licitación ofrecer mayores garantías y permite la participación de entidades, asociaciones, instituciones o empresas que puedan presentar mejor propuesta.

Se ha propuesto que el Consejo de Gobierno delibere sobre estas alternativas y se ha acordado constituir una comisión técnica para realizar las obras.

El rector ha lamentado que no se podrá iniciar el curso académico con normalidad y añade que espera que "las personas involucradas en la comisión mixta puedan ofrecer una solución para acometer las obras en el menor tiempo posible".