Bares y restaurantes de Sevilla aumentan un 8% sus ventas durante la semana santa 2026

MÁS CLIENTES Y MENOS VENTAS

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha destacado el aumento de sus ventas un 8% durante la Semana Santa 2026, aunque han advertido del “estancamiento e incluso reducción" del ticket medio, "una tendencia observada en los últimos meses". La patronal hostelera señala a la "climatología favorable" como factor clave para el desarrollo de una semana santa plena.

Principalmente han pasado por los establecimientos, consumidores locales y turismo nacional, en su mayoría familias cuyo poder adquisitivo se ha visto afectado por el incremento del coste de la vida.

Asimismo, la asociación ha valorado "muy favorablemente" la implementación de "medidas de flexibilización" por parte del Ayuntamiento, que a su juicio, "han sido bien recibidas por el sector y la ciudadanía".

Por último, los hosteleros han querido trasladar su enhorabuena a todos los profesionales del sector que, con su responsabilidad, esfuerzo y buen hacer, han sabido dar respuesta a la elevada afluencia de clientes.