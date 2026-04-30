Agenda de ocio para este puente y el fin de semana en Sevilla

DERBY MOTORETAS

Los sevillanos Derby Motoreta's Burrito Kachimba cierran definitivamente la gira de presentación de su álbum Bolsa amarilla y piedra potente hoy en el auditorio del Cartuja Center CITE, una actuación se integra dentro de la programación de Insólito tras recorrer numerosos escenarios nacionales e internacionales durante los últimos dos años. Será a las 21 de la noche.

TEATRO DE LA MAESTRANZA

EL Sábado y el domingo el Teatro de la Maestranza presenta Cayetana, su pasión, un espectáculo flamenco de Cecilia Gómez que firma la coreografía, el guion y la dirección de este montaje de siete actos con motivo del primer centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. duración aproximada de una hora y media. el sábado a las 20 horas y domingo a las 17 horas.

CLARA MONTES

De cara al lunes, tomen nota de este concierto en la sala chicarreros del Teatro Cajasol. Lleva por titulo “Marinera en tierra” y corre a cargo de la espectacular voz de Clara Montes que canta al poeta Rafael Alberti uniendo música y poesía en un concierto íntimo y emotivo. Ser a las 20 de tarde y la Entrada libre hasta completar aforo. Aprovecho también para recomendarles la exposición “Lengua Trópica” de Dagoberto Rodríguez. con de esculturas, instalaciones, vídeo y pintura que pueden ver hasta mañana en la Sala Velázquez y Murillo de la c/ Álvarez Quintero, también con Entrada libre hasta completar aforo

VAJILLA CARTUJANA

Vajilla Cartujana, grupo musical sevillano presenta La musicola de la Wilowola, que es un espectáculo que trasciende el formato de concierto convencional, es colaborativo con artistas invitados de la escena actual musical muy divertido. Será en la Sala La2 a las 20 de la tarde

TEATRO CENTRAL

Y terminamos con la propuesta del Teatro Central que presenta el viernes 1 y el sábado 2 de mayo la obra La última noche con mi hermano, en a que habla de las relaciones familiares ante la pérdida de un ser querido y que llega con el sello de calidad del Centro Dramático Nacional , la dirección del prestigioso dramaturgo Alfredo Sanzol y actores como Elisabet Gelabert, Ariadna Llobet, Nuria Mencía entre otros A las 20:30H.