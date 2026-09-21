El Hospital San Juan de Dios incorpora el primer sistema de cirugía robótica en Sevilla para prótesis de rodilla y cadera

En este contexto, el Hospital San Juan de Dios Sevilla, ubicado en el barrio de Nervión, da un nuevo paso en la evolución de la cirugía protésica de rodilla y cadera con la incorporación del primer sistema de cirugía robótica Mako SmartRobotics™ pionero en Andalucía, convirtiéndose en el primer hospital de la provincia en disponer de esta tecnología aplicada a estas intervenciones.

La incorporación de esa tecnología de Stryker permite avanzar hacia una cirugía más precisa y personalizada, al adaptar la planificación de cada intervención a la anatomía concreta de cada paciente. El objetivo es poner a disposición de los profesionales nuevas herramientas que permitan optimizar el procedimiento quirúrgico y ofrecer una atención cada vez más individualizada.

Planificación 3D que permite personalizar la prótesis en función de la anatomía

A diferencia de los sistemas de navegación quirúrgica, este sistema de cirugía robótica permite realizar una planificación tridimensional previa a la intervención a partir de un TAC. Sobre esta reconstrucción de la anatomía del paciente, el cirujano puede estudiar la articulación y establecer de forma personalizada aspectos relacionados con la intervención y la colocación de la prótesis.

Esta planificación se realiza antes de la cirugía y permite al equipo quirúrgico llegar al quirófano con una estrategia definida a partir de las características anatómicas concretas de cada persona.

Durante la cirugía, el brazo robótico asiste al especialista en la ejecución de la planificación realizada previamente, aportando información y control durante el procedimiento. El sistema incorpora además límites de seguridad que ayudan a mantener la actuación del instrumental dentro de la zona previamente definida por el cirujano, sin alterar el resto de la estructura anatómica.

En todo momento, el criterio y la experiencia del cirujano guían el procedimiento. La tecnología no sustituye al profesional, sino que actúa como una herramienta de apoyo.

Precisión y personalización al servicio de la persona

Esta novedosa tecnología se incorpora al modelo asistencial del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital San Juan de Dios Sevilla, organizado en subunidades anatómicas, que permite abordar de manera especializada las diferentes patologías del aparato locomotor, ahora también mediante cirugía robótica.

El doctor Miguel Villa, coordinador del Servicio, expresa que uno de los principales avances que aporta este sistema robótico es la posibilidad de “planificar la intervención teniendo en cuenta la anatomía concreta de cada paciente y trasladar esa planificación al quirófano con una herramienta de asistencia robótica”.

Añade que “cada persona es diferente y, por tanto, cada intervención requiere una planificación individualizada. Mako SmartRobotics™ nos proporciona una herramienta adicional para trabajar con un elevado nivel de precisión, pero siempre bajo el criterio del cirujano. La tecnología aporta precisión. La planificación aporta personalización. Y detrás de cada intervención nos encontramos los profesionales”.

Para María Jesús Pareja, directora gerente del Hospital San Juan de Dios Sevilla, la incorporación de esta tecnología debe entenderse desde la finalidad última de la asistencia: “En San Juan de Dios entendemos la innovación como una herramienta al servicio de las personas. Incorporar tecnología avanzada tiene sentido cuando permite a nuestros profesionales contar con más herramientas para cuidar mejor y ofrecer una atención cada vez más precisa y personalizada”.

La incorporación de este equipamiento, instaurado de manera pionera en Andalucía por la Orden Hospitalaria en sus hospitales de Sevilla y Córdoba, sitúa al centro entre los más avanzados del país en cirugía ortopédica asistida por robot para intervenciones de reemplazo articular de rodilla y cadera.