El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón crea una nueva Unidad de Foniatría y Logopedia especializada en alteraciones de la voz y la deglución

El servicio atiende desde problemas de voz, especialmente en personas que hacen un uso profesional o exigente de ella, hasta trastornos de la deglución asociados a patologías neurológicas, procesos quirúrgicos y tratamientos oncológicos, además de otras alteraciones como la parálisis facial o los trastornos relacionados con fisuras palatinas. En este sentido, apunta la doctora Paola Díaz, especialista en Foniatría del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, una alteración persistente de la voz, la fatiga al hablar o cantar, el esfuerzo vocal o la pérdida de capacidades pueden requerir una valoración especializada, especialmente en profesionales de la voz y cantantes. En el caso de la deglución, síntomas como la tos o los atragantamientos frecuentes, la dificultad o esfuerzo para tragar, los cambios en la voz después de comer o una prolongación excesiva de las comidas pueden indicar la existencia de un trastorno que también debe ser valorado.

De la valoración a la rehabilitación: un abordaje integral

Para estudiar estas alteraciones, la Unidad combina la valoración médica foniátrica con la intervención logopédica. La foniatría permite valorar de forma global la función de la voz, la deglución y la motricidad orofacial, identificar las características de la alteración y establecer la orientación diagnóstica y terapéutica. Por su parte, la logopedia desarrolla la intervención dirigida a recuperar o mejorar la función afectada, adaptando el tratamiento a las características y evolución de cada paciente.

“La foniatría permite estudiar estas funciones de forma objetiva, no solo a partir de los síntomas que refiere el paciente”, explica la doctora Díaz, y, añade, que, para completar esta valoración, la Unidad cuenta con diferentes herramientas diagnósticas, como el análisis acústico y biomecánico de la voz, la estroboscopia laríngea, la ecografía facial y de la deglución o la fibroendoscopia de la deglución.

A partir de esta valoración, la intervención logopédica se adapta a las características y evolución de cada paciente. “En los trastornos de la deglución, la intervención logopédica se orienta a mejorar la seguridad y la eficacia al comer y beber, mientras que en los trastornos de la voz se trabaja para mejorar su calidad, resistencia y eficiencia”, señala Marina López, especialista en Logopedia del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón. Los programas terapéuticos pueden combinar ejercicio, terapia miofuncional y técnicas específicas de reeducación funcional y, cuando está indicado, incorporar herramientas como la electroestimulación neuromuscular, la terapia vibratoria orofacial o el vendaje neuromuscular.

El objetivo de la nueva Unidad es ofrecer una atención especializada y coordinada que permita abordar estas alteraciones desde una perspectiva global, adaptando el diagnóstico y el tratamiento a las necesidades de cada paciente. Para ello, la coordinación entre foniatría y logopedia, así como el resto de las especialidades en caso de necesidad, permite mantener la unidad entre la valoración, la intervención y el seguimiento durante todo el proceso asistencial, ajustando las actuaciones en función de la evolución y respuesta de cada persona.

Con la puesta en marcha de esta nueva Unidad, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón amplía su cartera de servicios con una atención especializada en Foniatría y Logopedia, incorporando un abordaje específico para las alteraciones de la voz, la deglución y las funciones orofaciales, reforzando así la atención a pacientes con este tipo de necesidades.