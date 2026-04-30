Pancartas en el entrenamiento

El sevillismo toma las riendas

Pasan lentos los días hasta llegar al lunes, que es la primera final de las cinco que tiene el Sevilla. Viendo que el club y el equipo son un desastre, la afición ha tomado las riendas de la situación.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El sevillismo toma las riendas
El sevillismo toma las riendas | sevillafc.es

Una afición que, a sabiendas de que esos tres puntos son de oro, ha decidido que por ellos no va a quedar. Que mientras ruede la pelota, van a animar a muerte. Y luego veremos qué hacen los jugadores, pero el sevillismo no va a fallar. Los de corto, no sabemos. En redes sociales se han multiplicado los mensajes apostando por animar al equipo de forma incondicional durante los noventa y pico minutos, acallando aquellas peticiones de los primeros días de la semana (por parte de una minoría) en torno a la posibilidad de dejar el graderío vacío en el encuentro con la Real Sociedad. Inteligentemente, la afición sevillista ha optado por lo contrario. Ambiente infernal para que el rival se arredre y para que los de blanco tengan un aliento extra en pos de ganar el partido.

Varios grupos y peñas expresaron su deseo de que los dirigentes no acudieran al choque con la Real, solicitando en diversos comunicados públicos, como el de Biris Norte, que Del Nido Carrasco y su consejo no aparecieran por el palco el lunes 4 de mayo. Pero eso no se va a cumplir. Los directivos sevillistas ocuparán su sitio en el palco. Otra cosa es que antes y después del partido se lleven, como viene ocurriendo desde hace meses, una tremenda pitada y unos cánticos reprobatorios de la calamitosa gestión que tiene a la entidad al borde del precipicio.

Este jueves al menos han tenido una buena idea: el club ha contactado con decenas de peñas pidiéndoles sus banderas y pancartas, las cuales han sido colocadas en el campo de entrenamiento. Los jugadores y el staff técnico se han encontrado con la imagen con la que ilustramos la noticia, con lo que, de algún modo, han sentido el apoyo de la afición.

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