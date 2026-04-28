Bartra no volverá a jugar esta temporada

Ha sido el propio Bartra el que ha confirmado que no llegará a tiempo para jugar alguno de los cinco partidos de Liga que faltan para culminar el campeonato. "No podré estar en el campo estas 3 semanas y media que quedan de partidos de liga. Es una pequeña lesión pero toca recuperarla bien y, sobre todo, dar todo lo que esté en mis manos para apoyar al equipo en estos últimos partidos que quedan para lograr el objetivo que tenemos tan cerca. En el plano físico ha sido una temporada en la que me he encontrado incluso mejor que en las anteriores y sé que la que viene va a ser brutal", ha escrito en su perfil de Instagram.

Por otro lado, el central de Sant Jaume dels Domenys ha valorado el momento del equipo. "Me quedo con los mejores momentos que hemos pasado, pero, sobre todo, con el espíritu de equipo en los momentos más duros, en los que el grupo está mostrando el compromiso que conlleva jugar en el Real Betis. La remontada en Girona y el gol en el último minuto contra el Real Madrid después del golpe tan duro del que veníamos son un claro y reciente ejemplo de la fuerza, orgullo y resiliencia que hay en este grupo para dejar al Betis en lo más alto posible y eso me enorgullece. Estamos quintos en LaLiga, con un colchón de puntos, y merecemos esa plaza en la que tanto tiempo hemos estado. Vayamos a por ella y sigamos creciendo.", ha añadido.