Los jugadores del Sevilla piden el apoyo de la afición

El capitán, Nemanja Gudelj, ha hecho pública una carta para el sevillismo, ante las cinco finales que tiene el equipo nervionense por delante, la primera ante la Real Sociedad. El polivalente jugador sevillista promete que van a salvar al Sevilla Fútbol Club del descenso.
"No hay palabras para describir la frustración que invade a todo el grupo después del partido de este domingo. Sufrimos por nosotros, por nuestras familias, pero sobre todo por nuestra afición, la que siempre está, la que nunca nos deja. Sufrimos por vosotros, sevillistas", empieza diciendo el centrocampista serbio. "No os merecéis lo que estáis viviendo. Lo sabemos y asumimos la responsabilidad de la situación límite en la que estamos. Nos vamos a hacer cargo. Os lo juro".
"Esto es el Sevilla FC y su grandeza nos exige que lo saquemos de donde está. No dudéis porque nosotros no dudamos. Lo vamos a hacer. Queremos que os sitáis orgullosos de un grupo de jugadores que el lunes os va a entregar su alma y su corazón. No os pido nada porque sé que entendéis mejor que nadie el momento crucial que se avecina. Sé que váis a estar ahí, sé que nos váis a empujar, que nos váis a llevar en volandas".
"También sé de lo que somos capaces cuando esa comunión grada-equipo se hace realidad en nuestro templo de Nervión. Porque ya lo he vivido, porque ya lo he sentido. El lunes será como en nuestras grandes noches aunque los objetivos sean diferentes, pero la lucha sigue siendo por lo mismo: lo mejor para nuestro Sevilla. Siempre Sevilla. ¡Vamos Sevilla!".