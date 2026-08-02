El Sevilla remonta y sonríe en Holanda

El Sevilla ganó este viernes (1-2) en el campo del NEC Nimega neerlandés, tercer clasificado de la pasada Eredivisie, el primero de los tres amistosos que tiene previstos durante su concentración hasta el sábado 8 de agosto en Países Bajos y Alemania. La primera ocasión en el Goffertstadion, pese al dominio inicial de los locales, fue para Isaac, que vio la posición adelantada del portero hispano-argentino Gonzalo Crettaz y ensayó un disparo desde más allá del centro del campo que salió, con el guardameta batido, a escasos centímetros de un poste.

Sin embargo, los centrocampistas del NEC Nimega imponían su fútbol de toque, fruto del cual generaron dos oportunidades muy claras mediante Nejasmic, cuyo trallazo desde el borde del área repelió el larguero, y Chery, que recibió un balón franco en el punto de penalti pero su tiro lo despejó Alberto Flores. El doble pivote del Sevilla, compuesto por los canteranos Manu Bueno y Nico Guillén, se veía desbordado por la inferioridad numérica, lo que permitió a los neerlandeses trenzar una bonita acción en tres cuartos de campo que Ouaissa convirtió, con un disparo raso, en el primer gol de la velada (min. 27).

Los sevillistas reaccionaron con brío a la desventaja hasta hacerse acreedores de un empate que llegó diez minutos más tarde, cuando Oso avanzó por el pasillo del 'ocho', chutó con la derecha, su pierna menos hábil, Crettaz rechazó en corto e Isaac, atento al rebote, embocó el 1-1 con el que se llegó al descanso.

Ambos entrenadores operaron numerosas sustituciones en la segunda mitad, en la que el lateral zurdo recién fichado del Atlético Julio Díaz disputó sus primeros minutos como sevillista y el conjunto local acusó más el carrusel de cambios, ya que apenas si se acercó a los dominios de Odysseas. El gol que decidió el encuentro llegó en el minuto 82, cuando el delantero senegalés del filial Ibra Sow, que había salido airoso de casi todos los duelos con los centrales, cuerpeó con el defensa Moslih hasta sacárselo de encima y batió por bajo, en su salida desesperada, al portero del NEC Nimega.

FICA TÉCNICA:

Nec Nimega 1: Gonzalo, Storm, Sandler, Fonville, Nejasmic, Sano, Ouaissa, Bischoff, Lebreton, Chery y Linssen. También jugaron Pereira, Tadic, Monteiro, Emre Mor, Ogawa, Sierhuis, Tahaui, Willumsson, Hansen-Aaroen, Van de Wiel y Moslih.

Sevilla FC 2: Alberto Flores (Vlachodimos, 46); Carmona (Juan Iglesias, 46), Sanganté (Iker Muñoz, 46), Kike Salas, Suazo (Julio Díaz, 46); Nico Guillén (Agoumé, 46), Manu Bueno (Guridi, 46); Jesuly (Miguel Sierra, 46), Peque (Ibra, 46), Oso (Manuel Ángel, 46); e Isaac Romero (Jesús Cruz, 65).

Goles 1-0, m.26: Ouaissa. 1-1, m.38: Isaac. 1-2, m.83: Ibra.

Árbitro Van der Laan (neerlandés). Amonestó a Bischoff, Agoumé, García Plaza, Ouaissa, Sanganté, Isaac Romero y Juan Iglesias.