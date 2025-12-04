El Sevilla pasa de ronda con lo justito

El Sevilla pasó este jueves la segunda ronda de Copa del Rey ante un Extremadura, de Segunda RFEF, que se mostró combativo pero no pudo imponerse a un Primera en el Estadio Francisco de la Hera y cayó por 1-2. El partido comenzó en un ambiente de hermanamiento antes del pitido inicial con un aplaudido homenaje a José Antonio Reyes, histórico del Sevilla que también formó parte del club almendralejense, con la entrega a su padre, visiblemente emocionado, de una camiseta enmarcada del Extremadura. Sin demasiadas ocasiones de gol hasta la mitad del primer tiempo, el Extremadura estuvo a la altura del Sevilla con presión adelantada y varios tiros a puerta con la presencia destacada del uruguayo Gio Zarfino.

El primer gol del combinado sevillista llegó en el minuto 31 tras una jugada individual de Alfon, que se metió con el balón hasta la portería, desatando la polémica con una sonora pitada de la afición extremeña por posible fuera de juego. Todo hace indicar que el asistente se equivoca al no ver que el albaceteño estaba más adelantado, con lo que la ausencia de VAR le vino bien al equipo de Nervión, que siete minutos más tarde aumentó su ventaja con un precioso y sutil golpeo de Isaac.

Los azulgranas se volvieron a meter en el partido al inicio de la segunda parte aprovechando que los de Almeyda salieron dormidos y un gol del Extremadura con un cabezazo de Zarfino (m.48) hizo vibrar al graderío al grito de “uruguayo, uruguayo”, y “sí se puede”. El cuadro extremeño siguió presionando con una ocasión clara de Dieguito, que volvió a poner en peligro la ventaja del Sevilla en el 58 con un disparo que se fue por milímetros y otra ocasión en el 65 de Zarfino, que, solo ante el portero rival en el área chica, no pudo superar a Nyland. Tras varios intentos de los sevillistas por ampliar su ventaja, el duelo finalizó con una victoria visitante ante un Segunda RFEF que cayó con dignidad.

- Ficha técnica:

1 - CD Extremadura: Robador; Samu Hurtado (Rosales m.64), Rober Correa, Ángel Cano, Tala (Peral, m.87); Luis Nicolás (Miguel Núñez m.77), Zarfino; Marco Manchón, Usama (Barace m.64), Dieguito; Callejón (Robe Moreno m.46)

2 - Sevilla: Nyland; Juanlu (Camona m.33), Cardoso, Kike Salas, Oso; Gudelj, Agoumé, Jordán (Sow m.64); Alfon (Ejuke m.64), Alexis, Isaac.

Goles: 0-1, m.31: Alfon. 0-2, m.38: Isaac. 1-2, m.48: Zarfino.

Árbitro: Javier Alberola Rojas. Amonestó a los visitantes Guldelj e Isaac y al local Ángel Cano.

Incidencias: partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio Francisco de la Hera ante 11.264 espectadores. Asistió al encuentro el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, justo antes de iniciarse la campaña electoral en Extremadura