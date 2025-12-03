El Sevilla recurre el cierre parcial de su estadio y los dos partidos de Isaac

El club hispalense anunció en la tarde de este miércoles que presentará recursos frente a ambos sanciones impuestas por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y aseguró que agotará todas las vías, tanto de la justicia deportiva como de la ordinaria, para intentar lograr la retirada o atenuación de sendos castigos.

"Una vez conocidas las sanciones impuestas por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol al Sevilla FC, tanto de cierre parcial por tres partidos del Ramón Sánchez-Pizjuán como a Isaac Romero por su expulsión de otros dos encuentros, la entidad comunica que recurrirá ambas sanciones", indicó en un comunicado el club.

El Sevilla precisó que, "en primer lugar", formulará un recurso contra "el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán por los hechos sucedidos en el derbi, haciéndolo tanto en instancias deportivas como ordinarias", y añadió que "también será recurrida la sanción de dos partidos impuesta a Isaac Romero por su expulsión en el encuentro".

Competición sancionó este miércoles al club del barrio de Nervión con la clausura parcial de su estadio durante tres partidos y una multa de 45.00 euros, por el lanzamiento de "varias botellas, algunas de ellas llenas, y mecheros", según el acta arbitral, en la recta final del partido perdido ante el Betis (0-2), lo que obligó a su interrupción durante alrededor de 15 minutos.

Este órgano de disciplina basa su resolución en la comisión de infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76.2, en consonancia con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF, y ha requerido al Sevilla que le comunique en un plazo de 24 horas los sectores que conforman el “Fondo norte” desde los que se produjeron los lanzamientos.

El Sevilla-Betis de la jornada 14 fue interrumpido en el minuto 86 durante quince minutos, cuando el marcador era 0-2, ante el lanzamiento de objetos desde la grada, unos hechos que empezaron en el minuto 79 y se repitieron en el 86 tras la expulsión con roja directa del sevillista Isaac Romero, tras una entrada al bético Valentín Gómez "sin estar en disputa del balón".

El acta del árbitro andaluz José Luis Munuera reflejó que en el minuto 79 se lanzaron varios de objetos desde el fondo norte hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, entre ellos mecheros y varias botellas de agua, algunas llenas, sin que impactaran en los jugadores.

Ante este incidente, se activó el protocolo por lanzamientos para que por megafonía se pidiera que cesaran estas actuaciones, que se repitieron en el minuto 86 y, ante la continua repetición, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el encuentro y los equipos se retiraron a los vestuarios.

El árbitro informó a los delegados de ambos equipos, a los directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo de que en caso de repetirse los lanzamientos se suspendería definitivamente el partido, que pudo reanudarse alrededor de 18 minutos después sin nuevos incidentes.

Además, Disciplina castigó con dos partidos por su expulsión con roja directa a Isaac Romero, por producirse de manera violenta al margen del juego, al dar una patada a un contrario sin estar el balón a distancia de ser jugado, con uso excesivo de fuerza, según el acta.

El Comité desestimó las alegaciones en defensa del futbolista presentadas por el Sevilla, que argumentó que la acción imputada a su jugador no existe, ya que instantes antes Romero recibió una falta evidente por parte del jugador contrario, que le derribó cuando el balón estaba en juego, y provocó su reacción, sancionable como acción temeraria con tiro libre directo y amonestación, pero no con la expulsión.