El Sevilla anuncia a Arouna Sangante hasta 2031

Arouna Sangante llega al Sevilla tras finalizar su contrato con el Le Havre francés. Tiene 24 años, mide 1,89 y su aterrizaje se debe a la gestión del anterior deportivo, Antonio Cordón, que ya cerró su fichaje hace unos meses. Aparte de su posición natural en el centro de la zaga, puede desenvolverse en la posición de lateral derecho.

En su reseña sobre el jugador, el club sevillista indica llegó al Le Havre "con apenas 15 años tras un breve paso por los clubes parisinos Cosmos Saint-Denis y Red Star FC. Tras ir escalando por los escalafones inferiores, en la temporada 2020/21 se produce su debut liguero con el primer equipo del Le Havre, disputando la última jornada ante el Troyes. Cuatro meses antes ya debutó en la Copa ante el Paris FC. En la 2021/22 se produce su irrupción en el equipo, disputando 32 partidos de Ligue 2 -un gol- y dos de la Copa de Francia. Nivel que se mantiene la campaña siguiente con 35 partidos ligueros -tres goles y dos asistencias- y uno de Copa. Esa temporada logra además el ascenso a la Ligue 1 como campeón. Antes de finalizar su contrato esta temporada con el club normando, ha competido tres campañas en la élite con un total de 74 partidos ligueros -cuatro goles- y dos de Copa. Ha sido capitán del equipo desde aquella 2023/24, en la que apenas contaba con 21 años".