El Proin empieza a escribir su historia en la élite

Tras el merecidísimo ascenso logrado por el Cajasol Proin Sevilla, llegó la hora de disfrutar. El debut tendrá lugar en Amate y será ante el Ángel Ximénez Puente Genil. El entrenador del conjunto sevillano, Antonio García, como jugador fue campeón de copa y liga, jugó europeos y mundiales con España y tiene hasta una medalla olímpica, pero el estreno del Proin en la máxima categoría le genera mariposas en el estómago. "Ya lo creo. Y tanto que sí, porque sabemos la responsabilidad que tenemos, porque sabemos lo que ha costado a un club como el nuestro el llegar hasta donde ha llegado, a poder debutar en la Liga Asobal y luego también porque sabemos todo el trabajo que llevamos haciendo toda la pretemporada, todo el trabajo incluso desde antes de la pretemporada. Tenemos muchas ganas ya de empezar a competir, de debutar en casa, además en un derbi que tiene todos los ingredientes. Va a ser una gran tarde y ojalá estemos a la altura para podernos llevar el partido", declaró en Más de Uno Sevilla, de Onda Cero.

El técnico catalán le ha enviado un mensaje a la afición. "Que vengan a pasarlo bien con nosotros, que yo estoy seguro que si vienen a probar lo que es el ambiente del balonmano de alto nivel en Amate, van a repetir. Estoy seguro que los jugadores van a estar a un gran nivel. Vamos a hacer que la gente se lo pase bien y que nos puedan dar ese empujón en los momentos complicados sobre todo seguro que vamos a necesitar", afirmó.

García aseguró que el objetivo a corto plazo debe ser consolidarnos lo antes posible en la Liga ASOBAL y ojalá seamos capaces de tener esa permanencia asegurada rápido para poder pensar en cosas más importantes. El nivel de los jugadores que tenemos es muy elevado, pero también es verdad que somos un equipo que todavía tenemos que crear nuestra propia identidad en la máxima categoría. Hay equipos que llevan muchos años y por tanto nos llevan ventaja. Y mi sueño es poder conseguir más pronto que tarde quue el Proin luche por cosas importantes: compitiendo en Europa y por qué no algún día poder estar compitiendo por algún título".