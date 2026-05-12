Isaac Romero, baja

Plaza: "El partido de Villarreal es el más difícil de los tres"

El entrenador del Sevilla ha repetido en varias ocasiones en la rueda de prensa previa al viaje a Castellón que el partido de La Cerámica será muy complicado para el Sevilla, subrayando los impresionantes números del Villarreal en su estadio. Isaac Romero causa baja, pero además hay tres jugadores que, como máximo, jugarían unos cuantos minutos. Los médicos no recomiendan que jueguen, aunque García Plaza no ha querido desvelar los nombres "para no dar pistas a Marcelino".

Carlos Hidalgo

Sevilla |

García Plaza
García Plaza | sevillafc.es

García Plaza afirmó que "el partido de mañana es el más difícil de los tres, han ganado 14 partidos de local de 17. Han pasado rivales de todos los colores y estilos, y han caído todos menos Madrid y Barcelona. Tienen muy buenos futbolistas, van a sacar a todos los titulares y sé que será difícil ganar pero nos estamos jugando la vida y quiero ver un Sevilla que compita al máximo, tenemos que ir a full. Tenemos que superar todas las complicaciones que nos ponga la competición. No nos vale con 40 puntos, tenemos que ir a tope para tener opciones. Desde que llegué llevamos nueve puntos en seis partidos, la cifra es buena pero aún no nos vale. No sé cuantos puntos necesitaremos para salvarnos pero la permanencia está muy cara este año".

El míster quiso "agradecer a la afición todo lo que hace por nosotros. La derrota en Pamplona fue muy dura por cómo se produjo y desde ahí he visto un sevillismo que te impregna. El otro día nos marcan en un momento muy duro y el equipo se reafirma con ese aliento que tiene detrás. Ojalá ganemos en Villarreal y el día del Madrid vuelva a haber otro manicomio en el Sánchez Pizjuán. En Pamplona acabaron llorando y destrozados y en los siguientes partidos la afición ayudó mucho a levantarlos y ha influido mucho".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer