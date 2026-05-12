Plaza: "El partido de Villarreal es el más difícil de los tres"

García Plaza afirmó que "el partido de mañana es el más difícil de los tres, han ganado 14 partidos de local de 17. Han pasado rivales de todos los colores y estilos, y han caído todos menos Madrid y Barcelona. Tienen muy buenos futbolistas, van a sacar a todos los titulares y sé que será difícil ganar pero nos estamos jugando la vida y quiero ver un Sevilla que compita al máximo, tenemos que ir a full. Tenemos que superar todas las complicaciones que nos ponga la competición. No nos vale con 40 puntos, tenemos que ir a tope para tener opciones. Desde que llegué llevamos nueve puntos en seis partidos, la cifra es buena pero aún no nos vale. No sé cuantos puntos necesitaremos para salvarnos pero la permanencia está muy cara este año".

El míster quiso "agradecer a la afición todo lo que hace por nosotros. La derrota en Pamplona fue muy dura por cómo se produjo y desde ahí he visto un sevillismo que te impregna. El otro día nos marcan en un momento muy duro y el equipo se reafirma con ese aliento que tiene detrás. Ojalá ganemos en Villarreal y el día del Madrid vuelva a haber otro manicomio en el Sánchez Pizjuán. En Pamplona acabaron llorando y destrozados y en los siguientes partidos la afición ayudó mucho a levantarlos y ha influido mucho".