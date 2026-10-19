Plaza: "Espero que todos tituléis como la web del Sevilla (Codazo y se acabó)"

El técnico madrileño empezó la rueda de prensa diciendo: "Espero que hoy todos tituléis como la web del Sevilla". Y el titular de la web oficial no fue otro que un significativo "codazo y se acabó". En el momento en que Busquets Ferrer no vio la agresión de Güler a Peque en el minuto 24 (y tampoco Cuadra Fernández desde el VAR, lo cual es aún más sangrante), se acabó el partido para el Sevilla. Y apareció la calidad de los futbolistas top del Real Madrid. Quizás los merengues habrían ganado igualmente en inferioridad, pero al menos que le hubieran dado al equipo nervionense la oportunidad, de justicia, de ver qué pasaba. "Nos han privado de jugar otro partido. No entiendo cómo el VAR no lo llama. Peque lo dice en el descanso, que le ha pegado, es una roja muy clara", declaró.

Plaza destacó que "11 contra 11 merecieron ganar, pero es increible que nos hayan privado de jugar 11 contra 10. Es roja. A lo mejor no ganamos, pero hoy nos hubiera tocado jugar desde el minuto 25 en su campo con 0-0 y con uno más. El árbitro puede no verlo, no tiene ojos en la nuca, pero si le llaman es roja. Es una jugada de VAR 100%, muy clara, y estamos indignados. ¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es todo un poco raro. Me han dicho que ni siquiera se ha visto la jugada en televisión".