Plaza, contento con los fichajes: "José Ignacio y el presi han estado espectaculares"

El técnico madrileño ha repetido en la rueda de prensa que está "muy satisfecho" con el trabajo del club en este mercado de fichajes. "Yo le dije al presi que había que hacer muchos cambios, que se necesitaba cambiar la cara al equipo. Y he visto un gran trabajo de todos, del director deportivo, de sus ayudantes y del presidente. En el fichaje de Fofana, José Ignacio estuvo espectacular estando atento y el presi también estuvo espectacular, los dos en una hora hicieron ese fichaje, el jugador tenía mil opciones, pero la marca Sevilla llama tela. Vio que era el Sevilla, que eso llama mucho, y vio que tenemos seis puntos", declaró. Los tres últimos fichajes viajarán, según el míster, a Barcelona. Explicó que fisicamente unos están mejor que otros porque "Félix (Correia) venía jugando, Lucas (Stassin) también aunque menos y Fofana no estaba ni entrenando, estaba apartado. veremos si juegan o no, porque los que han venido jugando lo están haciendo bien, aunque irán convocados".

Llega la hora de la verdad, sabiendo con quién va a trabajar. "Ahora a competir y a intentar no sufrir, en eso estoy alineado con el director deportivo, ese es el objetivo. Hay que exigir pero sin perder el objetivo de no sufrir. Con estos jugadores voy a muerte, a tope, defenderé a esta plantilla ante todo el que la quiera dañar", aseguró.

Ruben Vargas se perdió dos partidos por imperativo del club, pero finalmente se ha quedado en la plantilla y "había que entender a los jugadores con situaciones así en el mercado. Si recuperamos su mejor versión, Vargas será un jugador importante, conmigo ya lo fue el año pasado. Nos va a aportar". La llegada de fichajes reduce el protagonismo a canteranos como Nico Guillén, aunque Luis García avisa de que "la idea es que Nico forme parte de la primera plantilla, aunque para que no pierda el ritmo puede ir con el filial. Se ha ganado estar con nosotros, tengo una gran confianza en él. Agradezco a todos los canteranos su trabajo y ahora deben bajar al filial con humildad, sé que puedo contar con ellos".