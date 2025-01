Pellegrini: "Rui Silva es una pérdida importante"

Para el técnico chileno, "no podría decirle cómo está la negociación, pero Rui Silva no está citado para este partido. No sabemos lo que pasará en el futuro, pero es una pérdida importante. Ha tenido muy buenas actuaciones con nosotros. Lo que pase más adelante, ya se analizará. En todas las posiciones, una cosa es un nombre nuevo y otra, un refuerzo. La evaluación la haremos internamente y si hay posibilidad de traer un refuerzo o no".

Respecto al choque ante el Valladolid, Pellegrini ha comentado que "hay que estar alrededor de los 30 puntos en la primera vuelta para intentar ir a Europa. Serían tres puntos muy necesarios porque empatamos en los últimos partidos de liga. Por más que esté en mala posición el rival acaba de cambiar de técnico y al Athletic le pudo empatar en el último minuto. Todos los partidos son complicados jugando fuera de casa, independientemente del lugar de la clasificación que ocupe cada rival. El Mallorca tiene un partido más y ojalá podamos descontarles en este encuentro y a los otros equipos que están por encima".

Pellegrini ha descartado a Fornals y Marc Roca, a pesar de que ya venían entrenando con el grupo, y espera poder contar con ellos ante el Alavés. El 'Chimy' Ávila también se perderá la cita de Zorrilla por lesión.