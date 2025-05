El Betis, ya en Italia, en busca de su primera final europea

Objetivo: Breslavia. El Betis no quiere dejar pasar la oportunidad de colarse en su primera final continental y va con todo a Florencia. Se respira ilusión y convencimiento en la expedición, a la par que se asume que se sufrirá en el Artemio Franchi.

Aitor Ruibal es la novedad en la convocatoria de Pellegrini, tras haber cumplido sanción en LaLiga ante el Espanyol. Cucho Hernández y William Carvalho no figuran como disponibles, al no estar inscritos en la Conference League. ‘Chimy’ Ávila, Marc Roca y Diego Llorente son las bajas por lesión. No obstante, éstos dos últimos forman parte también de la expedición para una cita histórica para los verdiblancos.

El equipo verdiblanco tiene entrenamiento programado en el Artemio Franchi a las 7 de la tarde. Antes, habrá comparecencia de Pellegrini y Antony.

En la previa del choque, el presidente del Betis, Ángel Haro, ha indicado que “las sensaciones son positivas. Viendo como está el equipo, cómo juega, vamos con cierto optimismo, con la tensión propia de lo que nos jugamos, pero con la confianza absoluta de que vamos a pasar la eliminatoria”.