Pellegrini pide reconocimiento

El ingeniero ha sido claro: "Hace seis años uno no se imaginaba jugar todos los años en Europa League y que ahora se pida Champions da más mérito al crecimiento del club. He dirigido doce años en España y nos hemos clasificado las doce para Europa", declaró. Los números le dan la razón. En la historia del fútbol español sólo ocho entrenadores tuvieron a su equipo en seis campañas o más en Europa de forma consecutiva: Zidane, Ancelotti y Del Bosque con el Real Madrid, Cruyff y Rinus Michels con el Barcelona, Simeone con el Atlético, Ormaetxea con la Real Sociedad y, ahora, Pellegrini con el Betis. Y esa clasificación aún puede subir de nivel, si finalmente es para la Champions League. El equipo heliopolitano tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Celta, cuando quedan 9 puntos por disputarse. El míster del Betis explicó que "le he dicho a los jugadores que la Liga de Campeones depende de nosotros. Tanto las críticas al equipo como la planificación van de la mano de los logros. Entiendo que haya críticas a la planificación si el equipo fuese décimo, pero si llega a cuartos de la Europa League por primera vez en su historia, podemos entrar en la Champions o entramos en Europa tres jornadas antes, habría que revisar las críticas", afirmó.

Sobre las críticas recibidas comentó que "lo más importante es ser conscientes de lo que uno ha logrado y luego hay momentos mejores o peores, pero lo importante es el resumen final de una situación que hace seis años atrás no se imaginaba nadie. Que ahora no sea aceptable da todavía mayor mérito al crecimiento del club porque busca seguir mejorando. Luego sacaría yo la cuenta de los partidos que íbamos 2-0 perdiendo y hemos terminado remontando. Uno por supuesto que tiene responsabilidad, pero no me siento responsable ni cuando remontamos ni cuando el equipo va ganando 2-0 y le empatan o pierde. Son cosas que hay que analizar, la mayor o menor culpa lo hago internamente".

El rival de este martes es el Elche de Eder Sarabia. "Hay que hacer un buen partido si uno quiere ganar. Los equipos que están metidos abajo son mucho más difíciles porque se juegan la vida. Ellos tienen buenos jugadores y debemos hacer un partido muy completo".