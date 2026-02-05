Pellegrini: "Ojalá hagamos un partido muy concentrado"

"Pasar sería muy importante. Ojalá hagamos un partido muy concentrado. Esperamos un mejor resultado que en el choque liguero”, dijo en rueda de prensa Pellegrini, quien precisó que considera que el conjunto que entrena el argentino Diego Simeone no es su "bestia negra, es una institución más poderosa, pero eso no significa que no salgamos a ganar”, señaló.

El chileno entró en nombres propios y dijo que no va "a optar por ningún cambio en la portería", en la que confirmó que seguirá su portero para la Copa del Rey, el veterano Adrián San Miguel, pese al buen momento por el que atraviesan sus otros dos cancerberos, Pau López y Álvaro Valles.

Además, señaló que el delantero colombiano Cucho Hernández, lesionado muscularmente desde el pasado 10 de enero ante el Oviedo, no estará ante el Atlético de Madrid y que, en contrapartida sí vuelven a la convocatoria el excolchonero Rodrigo Riquelme y el lateral zurdo Junior Firpo.

Sobre cómo ha quedado su plantilla al final del mercado invernal, dijo que tenían "un cupo y se ocupó con un gran jugador como Álvaro Fidalgo" en una "posición con lesionados de larga duración como Isco y Lo Celso", de los que indicó que "ojalá se recuperen pronto porque son clave”.

Tras informar de que Fidalgo estará en la lista de citados ante los colchoneros, defendió al congoleño Cédrick Bakambu: "El fútbol, a veces, no tiene memoria. Nos ayudó mucho para meternos en la final de la Conference", afirmó