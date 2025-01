Pellegrini y su futuro: "Nos queda mucho trabajo por hacer acá"

Mucho se habla del futuro de Manuel Pellegrini. No es la primera vez desde que llegó al Betis. Suele ocurrir cuando se acumulan malos resultados. El chileno ha comentado que "me encuentro muy contento en Sevilla. Son cinco años que han sido temporadas que han ido más allá de lo que mucha gente esperaba. Estamos en una quinta campaña en posición intermedia, ni buena ni mala. Estamos uno o dos puntos más atrás que otras temporadas, no hay tanta diferencia. Sintiendo siempre el apoyo de toda la gente del Betis en la calle y el estadio. Nos queda todavía mucho trabajo que hacer por acá y el futuro nunca se sabe".

Pellegrini tiene contrato en el Betis hasta junio de 2026 y no hay abierta ninguna negociación para ampliar su vinculación en Heliópolis. "Queda un año y medio. Es todavía un tiempo importante. En el fútbol, estar pensando en el futuro no es buena idea. Hay que estar metido en el presente y el futuro se va dando sólo de acuerdo a muchas circunstancias: a las campañas, a si el club está contento, a si yo quiero seguir... Hay cosas que se van produciendo en el tiempo. No creo que haya ninguna necesidad de extender un contrato en este momento ni estar pensando en año y medio más", ha asegurado el técnico verdiblanco.

Por otro lado, Pellegrini ha sido tajante cuando se le ha preguntado por la obligación de reforzar el ataque. "No soy yo quien lo dice, lo dicen las estadísticas. Si somos el tercer equipo que más ocasiones de gol crea y el peor en concretar, es algo que demuestra mucho. Lo que venga, en cuanto a posición o nombre, cuando esté aquí, lo podemos calificar", ha indicado.