OFICIAL: Parrot, nuevo delantero del Betis

Parrot ha firmado hasta junio de 2031 con el Real Betis. El club verdiblanco ha abonado unos 16 millones de euros por su traspaso, más otros cuatro comprometidos por variables en función de objetivos colectivos e individuales, al AZ Alkmaar neerlandés, su club de procedencia y vigente campeón de la Copa de su país.

Este dublinés de 24 años, e internacional absoluto en 37 ocasiones con la República de Irlanda, tenía contrato en vigor hasta 2029 con el AZ Alkmaar, que lo fichó en el verano de 2024 por 4 millones de euros al Tottenham inglés.

El internacional irlandés se formó en el Belvedere de su ciudad natal, si bien se incorporó en edad juvenil a la cantera del Tottenham, con cuyo primer equipo debutó de manera fugaz en la temporada 2019/20, antes de iniciar un periplo de cesiones por clubes ingleses como el el Milwall, el Ipswich Town, el MK Dons y el Preston North End.

La eclosión del goleador irlandés llegó con su marcha a los Países Bajos, ya que marcó diecisiete tantos en su temporada de cesión al Excelsior de Rotterdam, la 2023/24, lo que le valió su fichaje por el AZ Alkmaar, en el que ha jugado dos campañas con un balance de 51 goles marcados y catorce asistencias en 95 encuentros oficiales.