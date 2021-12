Monchi: "No hay récord que Lopetegui no haya batido aquí"

"No hay un récord que Lopetegui no haya batido en este club. Es el entrenador con más victorias, con mejor porcentaje, con más victorias fuera de casa, con menos goles recibidos, con puntos conseguidos..., es decir, no hay un récord que se le resista. Así que con Lopetegui no es que estemos contentos, sino lo siguiente", ha comentado Monchi en una entrevista concedida a Mitre AM 790 de Argentina.

El director deportivo sevillista también ha lamentado la eliminación de la Champions League, lo que supone "un golpe duro, una decepción grande, porque había mucha ilusión puesta en esta competición. Hemos tenido una pérdida deportiva y económica importante".

Por otra parte, Monchi ha destacado el papel de uno de los futbolistas argentinos, Gonzalo Montiel, que está gozando de un papel protagonista ante la lesión de Jesús Navas. "Montiel es una apuesta segura. Con 23 años, ha sido campeón de América con su selección y campeón de Liga con River. Además, es un chico encantador y competitivo. Es magnífico", ha indicado.