Quién es Gonzalo Petit, la nueva perla que ficha el Betis

El Betis está muy cerca de fichar a la nueva perla del fútbol uruguayo, Gonzalo Petit. La operación, confirmada incluso por el vicepresidente del Nacional de Montevideo -todavía el club de Petit- está en torno a los 8 millones de euros por el 85% del pase del jugador.

El joven delantero, destaca por su capacidad goleadora, pero también por sus cifras en lo que a asistencias se refiere. El ariete de 18 años ha conseguido anotar 12 goles en 34 partidos con el club uruguayo. En este tiempo, ha logrado sumar a su casillero cuatro asistencias. Con su combinado nacional sub20, Gonzalo Petit ha participado en ocho ocasiones, anotando dos dianas.

Un perfil muy completo

El jugador uruguayo ha sido capaz de demostrar un gran nivel de juego asociativo fuera del área, capacidad de remate y visión del juego. Petit, es diestro y mide 1,91m, puede adaptarse tanto a la posición de ariete como a la de mediocentro.

En una entrevista concedida hace unos días, cuando ya conocía el interés del Betis por contar con sus servicios, el delantero de Carmelo, reconoció sentirse atraído por la idea de jugar en España. "Me gusta España porque he hablado con profe y me dicen que es muy bueno el fútbol y la vida de allí", explica Petit.

El delantero, también ha explicado que en sus inicios alternaba la práctica deportiva en baloncesto y en fútbol. La causa que le llevó a decidirse por el deporte de césped fue la admiración que siente por Luis Suárez: "Yo quería ser como Luis Suárez y jugar al fútbol".

El Betis, con esta operación, confirma su apuesta por jugadores jóvenes con talento y con alta probabilidad de revalorización. Todavía no tienen claro en el club cuál va a ser el destino de Gonzalo Petit, pero la opción más razonable puede ser una salida en calidad de cedido.

Sumar experiencia en el fútbol de primer nivel es el objetivo para ambas partes y en el conjunto de Heliópolis ya tienen cubierta la plaza con Cucho Hernández, Cédric Bakambú, Chimy Ávila, y por ahora con Borja Iglesias también. Sabedores de esta situación, hasta 10 clubes se han adelantado a la situación y ya se han ofrecido al Betis para incorporar a Petit en sus filas, incluso sin haberse oficializado su llegada a la entidad verdiblanca todavía.